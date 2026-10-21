Battibecco Bruscolotti-Di Lorenzo, arrivano le scuse dell’ex capitano: “Non volevo offendere…”

Bruscolotti chiede scusa a Di Lorenzo dopo la polemica sulla sua leadership: l’attuale capitano lo aveva risposto ad un commento in esclusiva ai nostri microfoni di SpazioNapoli.
Bruscolotti e Di Lorenzo: cosa è successo
Bruscolotti, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni di SpazioNapoli nella giornata di ieri, a seguito dell’evento ‘Panini’ di presentazione della nuova collezione di calciatori 26/27, aveva definito Di Lorenzo bravo in campo ma poca roba nello spogliatoio.
Non è mancato il commento di capitan Di Lorenzo sotto il video pubblicato nel nostro canale Instagram:
“Una cosa è certa: arò anche poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall’esterno, alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti”.
Controrisposta di Bruscolotti e le scuse
Dopo la risposta di Di Lorenzo, non è mancata la controrisposta di Bruscolotti. L’ex capitano, ha rilasciato un video su TikTok dove si è scusato pubblicamente:
“Volevo tornare sulle dichiarazioni fatte da me: chiedo scusa al capitano se si è risentito, non era mia intenzione offendere la persona, non esiste. Ha tutta la mia stima, come sempre…Forza Napoli”.