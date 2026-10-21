Battibecco Bruscolotti-Di Lorenzo, arrivano le scuse dell’ex capitano: “Non volevo offendere…”

Bruscolotti chiede scusa a Di Lorenzo dopo la polemica sulla sua leadership: l’attuale capitano lo aveva risposto ad un commento in esclusiva ai nostri microfoni di SpazioNapoli.

Bruscolotti e Di Lorenzo: cosa è successo

Bruscolotti, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni di SpazioNapoli nella giornata di ieri, a seguito dell’evento ‘Panini’ di presentazione della nuova collezione di calciatori 26/27, aveva definito Di Lorenzo bravo in campo ma poca roba nello spogliatoio.

Non è mancato il commento di capitan Di Lorenzo sotto il video pubblicato nel nostro canale Instagram:

“Una cosa è certa: arò anche poca roba ma quando avrò 75 anni da ex capitano non mi metterò di certo a sparare a zero sullo spogliatoio del Napoli non sapendo niente dall’esterno, alimentando critiche inutili. Ti ricordavo diverso al nostro incontro alla festa del Centenario. Un abbraccio caro Bruscolotti”.

Calciatori del Napoli con la maglia bianca da trasferta con sponsor MSC dopo la partita

Controrisposta di Bruscolotti e le scuse

Dopo la risposta di Di Lorenzo, non è mancata la controrisposta di Bruscolotti. L’ex capitano, ha rilasciato un video su TikTok dove si è scusato pubblicamente: