Juventus-Napoli, biglietti in vendita nel settore ospiti: trasferta aperta ai residenti in Campania!

Juventus-Napoli: i biglietti del settore ospiti vanno in vendita venerdì 23 ottobre alle 11, solo online e con fidelity card per i residenti in Campania. La partita è in programma domenica 1 novembre 2026, alle 20:45, all’Allianz Stadium di Torino.

Juventus-Napoli: vincoli di accesso e prezzo

Come comunicato dal Napoli, la vendita avviene esclusivamente online sul circuito VivaTicket, con caricamento sul wallet dello smartphone: la trasferta sarà aperta ai residenti in Campania, ma la vendita riguarda solo il settore ospiti e solo per i possessori di fidelity card del Napoli, come previsto dalle disposizioni delle autorità competenti.

Il prezzo del settore ospiti è di 45 euro più commissioni web. I tagliandi restano in vendita fino alle 19 di sabato 31 ottobre 2026. Il cambio utilizzatore è vietato per tutti i tagliandi. La società invita i tifosi a consultare le informazioni sulla sicurezza, con procedure di accesso, parcheggi e regolamento d’uso dello stadio.