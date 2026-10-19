Adani contro Allegri: “Chi l’ha scelto doveva valutare certe. Non so che convenienza si abbia a non riportare la verità”

Lele Adani a Rai Sport, nel corso de ‘La Domenica Sportiva’, è stato molto duro nei confronti di Massimiliano Allegri e di chi l’ha scelto.

ATTACCO ANCHE AL CLUB: “L’inizio di quest’anno sommato alla fine dello scorso porta 20 partite, 10 sconfitte. Chi l’ha scelto doveva essere in grado di valutarle certe cose ed erano lì, davanti agli occhi di tutti…”.

CONTRO LA COMUNICAZIONE: “Anche se in questo paese, per certi allenatori, lui in primis, la comunicazione non riporta la correttezza di analisi. E su questo non chiedetemi perché, non so che convenienza si abbia a non riportare la verità”.