Diego Montuori non ci sta e va contro gli haters: “Basta alle reaction del Napoli in famiglia”

Diego Montuori, noto tiktoker napoletano, ha annunciato sui suoi profili social che non metterà più le reaction alle partite del Napoli con la sua famiglia.
“Sono stanco di essere giudicato come padre, come marito e soprattutto come persona…” chiaro il messaggio lanciato a chi nei commenti è spesso andato oltre.
Troppo spesso infatti chi si espone sul web viene attaccato sul personale e non ci si limita a commentare (ovviamente in maniera civile) quello che è il suo pensiero o il suo essere tifoso.