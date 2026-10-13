Zola difende Allegri: “Il calcio sta andando da un’altra parte, ma lui ha grandi capacità”

Gianfranco Zola promuove Massimiliano Allegri e riconosce le qualità del tecnico nella gestione delle partite. Nell’intervista concessa a Francesco Pietrella per la Gazzetta dello Sport, l’ex fantasista ha analizzato il momento del Napoli, soffermandosi sull’approccio tattico dell’allenatore e sulle prospettive della squadra in campionato e in Champions League.

Zola su Allegri: «Bravo a massimizzare ciò che ha»

Il giudizio di Zola parte dalla capacità di Allegri di valorizzare i giocatori a disposizione e leggere le diverse situazioni di gioco. “Nella lettura del gioco. Max è bravo a massimizzare ciò che ha”. Lo ha spiegato l’ex calciatore, sottolineando anche le ambizioni del Napoli in campionato.

Secondo Zola, gli azzurri possono inserirsi nella lotta per il titolo: “In campionato è una delle tre che se la giocheranno fino alla fine”. Più difficile, invece, fare previsioni sul percorso europeo, perché molto dipenderà dagli avversari e dal calendario della competizione.

Il calcio sta andando da un’altra parte: il pensiero sul gioco di Allegri

Zola ha affrontato anche il tema del calcio più pragmatico associato ad Allegri, spiegando perché le qualità del tecnico possano ancora fare la differenza nonostante l’evoluzione del gioco moderno.

“Il calcio sta andando da un’altra parte, è vero, ma lui è un allenatore con grandi capacità, soprattutto nella gestione della partita. Questo conta”, ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport.

L’ex fantasista ha poi ricordato la sfida contro l’Arsenal, evidenziando come il Napoli abbia avuto occasioni per ottenere un risultato diverso: “Con l’Arsenal avrebbe potuto perdere 3-0, ma ha anche avuto un paio di occasioni per vincerla. Ha tutto per fare un bel calcio”.

Parole che rappresentano un riconoscimento per Allegri: per Zola, al di là delle tendenze tattiche, la capacità di gestire i momenti della partita resta una qualità fondamentale per competere ai massimi livelli.