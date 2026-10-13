Nuovo stadio Napoli, Adl vicino all’accordo! E spunta anche il nome

LA NUOVA CASA DEL NAPOLI SI CHIAMERÀ MSC ARENA?

Aurelio De Laurentiis sarebbe vicino all’accordo per l’acquisto dei terreni bonificati dalla Q8 e avrebbe già trovato un partner importante.

A rivelarlo è Umberto Chiariello a Radio Napoli Centrale: “ADL ha tutte le intenzioni di fare lo stadio. Stanno trattando il prezzo dell’acquisto dei terreni bonificati a carico della Q8, le parti non sono lontane”

“Mi attengo alle cifre che sento, circa 600 milioni di euro. Il Presidente vuole fare tutto in due anni e posare la prima pietra. E ha un partner importante, MSC Crociere: se dovesse nascere la MSC Arena non mi sorprenderei”