Anguissa, segnali positivi ma resta il dubbio convocazione: lavoro differenziato prima della partenza

Frank Zambo Anguissa resta in bilico. Il centrocampista del Napoli ha svolto questa mattina una parte dell’allenamento insieme al resto della squadra, ma successivamente ha proseguito il lavoro a parte sotto la supervisione di due preparatori atletici. La sua situazione verrà valutata nelle prossime ore, quando sarà presa la decisione definitiva sulla convocazione.

Anguissa si allena con il gruppo, poi il lavoro differenziato

Il Napoli ha effettuato la rifinitura mattutina prima della partenza verso la Spagna. Tra i giocatori osservati con maggiore attenzione c’era proprio Anguissa, alle prese con un percorso di recupero che non è ancora completato.

Il centrocampista ha partecipato alla prima fase dell’attivazione fisica insieme ai compagni. Successivamente, però, si è defilato dal gruppo per continuare la seduta con due preparatori atletici, svolgendo quindi un lavoro personalizzato.

Un segnale che lascia ancora aperto il dubbio sulla sua presenza nella prossima sfida del Napoli contro il Vilarreal. La situazione non sembra infatti ancora completamente risolta e saranno decisive le valutazioni dello staff tecnico e medico.

Le prossime ore saranno decisive

La decisione sulla convocazione di Anguissa dovrebbe arrivare a breve. Il fatto che abbia lavorato almeno nella fase iniziale dell’allenamento rappresenta un elemento incoraggiante, ma la prosecuzione della seduta a parte conferma la necessità di procedere con cautela.

Il Napoli dovrà quindi attendere gli ultimi responsi prima di definire l’elenco dei convocati. Anguissa proverà a strappare il via libera, ma il club non sembra intenzionato a correre rischi qualora non dovessero esserci ancora le condizioni ideali per il suo impiego.

Per il centrocampista, dunque, saranno fondamentali le prossime ore: soltanto al termine delle valutazioni verrà stabilito se potrà partire con la squadra per la Spagna oppure se dovrà proseguire il proprio percorso di recupero.