De Laurentiis ai Collari d'Oro del CONI: «A Napoli tutto è possibile», e annuncia un film sul centenario

Aurelio De Laurentiis ha ricevuto il Collare d’Oro del CONI, la massima onorificenza sportiva italiana, conferita alla SSC Napoli in occasione del centenario del club. Il presidente azzurro ha colto l’occasione per ripercorrere il percorso compiuto dalla società e dalla città.

“Questo è un premio che non viene dato a me, viene dato ad una società che per cento anni è andata avanti e che deve sembrare e deve essere il simbolo, soprattutto per i bambini.”

De Laurentiis ha ricordato il momento del suo arrivo a Napoli, evocando la copertina del Der Spiegel che raffigurava una P38 sopra un piatto di spaghetti al pomodoro.

“Non dimenticherò mai quando da Los Angeles arrivai a Napoli e vidi il Der Spiegel con la copertina e una P38 sopra un piatto di spaghetti al pomodoro. Io dissi: «Ma è terribile. Qui bisogna risalire la china». E credo che abbiamo tutti lavorato in questa direzione.”

Il presidente ha poi sottolineato il cambiamento nel tifo giovanile: al suo arrivo, ha detto, i bambini indossavano maglie di Milan, Inter e Juventus. Oggi, secondo De Laurentiis, milioni di bambini tifano per il Napoli e per i colori azzurri.

“Io vedo che fortunatamente, da quando io sto a Napoli, le cose stanno cambiando e sono già cambiate molto.”

Nel corso della cerimonia De Laurentiis ha anche annunciato la realizzazione di un film dedicato ai cento anni di storia del club, attualmente in fase di post-produzione.