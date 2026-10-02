Napoli, Hojlund segna e omaggia Ronaldo: che bordata al Portogallo!

Rasmus Hojlund ha segnato una rete molto pesante nel match tra Danimarca e Portogallo, caratterizzato dalle fortissime critiche intorno al nome di Cristiano Ronaldo, uno dei giocatori di riferimento del bomber del Napoli, come dimostrato dall’esultanza.

Hojlund segna ed esulta come Ronaldo

Gli ultimi giorni sono caratterizzati da un clima estremamente turbolente in terra lusitana: gli screzi tra il CT del Portogallo, Jorge Jesus, e Cristiano Ronaldo sono diventati una questione al centro di ogni conversazione, tanto che CR7 ha abbandonato (forse per sempre) la selezione. Le polemiche, insomma, non mancano, ma il pluri-pallone d’oro ha consensi enormi in giro per il mondo. E, sicuramente, fra i suoi sostenitori c’è l’attaccante del Napoli, Rasmus Hojlund.

Il danese questa sera ha “purgato” il Portogallo, segnando il gol del 2-2 (inutile ai fini del risultato finale, 2-4). Tuttavia, ciò che ha fatto estremamente discutere è stata l’esultanza del classe ’03: la replica del tipico “sium” di Cristiano, tra l’altro gesto già emulato un anno fa.

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Rasmus scatenato: e il Napoli?

In casa Napoli si guarda con grande orgoglio alle prestazioni di successo di Hojlund con la sua Danimarca: 2 gol in 3 partite di Nations League, uno score ottimo in questa sosta dove sta venendo impiegato moltissimo. In stagione, però, il rendimento non si può definire ugualmente letale: solo 2 reti in 6 gare disputate. Gli azzurri attendono i suoi gol, sperando anche in un utilizzo minore come boa spalle alla porta, piuttosto che come killer in profondità. Grande curiosità: ogni volta che Hojlund segna (in 4 gare fin qui), la sua squadra perde. Insomma, il trend va interrotto!