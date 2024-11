Tormentone Lukaku, la risposta stizzita di Conte

Quattro gol e quattro assist in nove partite non sembrano bastare: scoppia il caso Lukaku per le sue prestazioni, la risposta stizzita di Conte

Il gol di San Siro contro il Milan è stato spazzato via dalla prestazione deludente contro l’Atalanta. A preoccupare, però, sono anche le altre performance contro Bremer, Baschirotto e Ismajli. Insomma, Lukaku è finito al centro del dibattito quotidiano e ci si domanda se le sue condizioni sono ancora lontane da quelle ideali.

Nella conferenza stampa a due giorni da Inter-Napoli, Antonio Conte ha risposto un po’ stizzito all’ennesima domanda su Lukaku: “Ad ogni santa conferenza c’è sempre la domanda su Lukaku. Diventa anche un po’…Non fastidioso, ma parliamo della squadra. La crescita di Romelu dipende dalla squadra. Il singolo non è mai determinante da spostare dei valori. La squadra è alla base, i singoli vanno esaltati. Non ridurrei ad un singolo giocatori, sarebbe ingiusto anche per gli altri”.

Così, il tecnico azzurro tiene a specificare che se le performance di Big Rom non siano ancora all’altezza è dovuto all’intero lavoro del gruppo, alla ricerca della forma migliore. Conte garantisce per Lukaku. Fu molto chiaro quando De Laurentiis ufficializzò l’acquisto prima di Napoli-Parma: “Posso metterci la mano sul fuoco”. Per ora i numeri sono dalla parte del belga.