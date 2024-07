Conte ha scelto il sostituto di Zielinski: occhio ad un nuovo affare in casa Napoli

Il Napoli non vuole più fermarsi e sarebbe intenzionato a presentare un’offerta per un top protagonista negli ultimi campionati di serie A.

Mentre la squadra lavora senza sosta nel ritiro di Dimaro il Napoli lavora sul mercato ed è pronto a sfruttare ogni opportunità. Gli azzurri valutano rinforzi in ogni reparto, con la consapevolezza che prima di acquisti dovranno comunque esserci delle uscite.

Sarà cosi per la difesa dove Mario Hermoso resta l’obiettivo numero uno, ma è la stessa cosa anche per il centrocampo e l’attacco dove la società – in questa fase del mercato – studierà alcune soluzioni. Nelle ultime ore è spuntato un clamoroso rumors di mercato, un affare che – se confermato – sarebbe un autentico colpaccio da parte di Giovanni Manna. Il club partenopeo lavora ad una trattativa con un parametro zero e non solo quindi Hermoso.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Repubblica il Napoli avrebbe fatto una pesante irruzione di mercato per il centrocampista francese Adrien Rabiot. Il contratto del calciatore con la Juve è scaduto lo scorso 30 Giugno, Rabiot piace a diversi club italiani ed europei ma pesa un maxi investimento tra ingaggio e commissioni che preoccupa praticamente qualsiasi club.

Il Napoli pensa ad un colpo a sorpresa

L’edizione odierna di Repubblica vede una sfida tra Milan e Napoli nella corsa a Rabiot. Il club rossonero segue da tempo il giocatore francese che – in maglia Milan – raggiungerebbe i connazionali Maignan e Theo Hernandez, ma ora anche il Napoli è apparso interessato a questa situazione. Al momento Rabiot non ha accettato la proposta di rinnovo della Juventus e quindi quasi sicuramente non resterà in bianconero.

Il Napoli sta monitorando la situazione, Conte considera Rabiot il centrocampista ideale per sostituire Zielinski. Il tecnico è consapevole delle difficoltà legate all’ingaggio ma ha chiesto uno sforzo a De Laurentiis e insieme a Manna lavora per convincere le parti in causa.

Il Napoli si troverebbe dinanzi a un nuovo trio a centrocampo, Lobotka e Anguissa (già pedine chiave nello schema di Conte) più Rabiot che garantirebbe al tecnico diverse soluzioni sul piano tattico. Quasi fuori la Juventus che ora pensa a Koopmeiners e sembra tagliata fuori, il Napoli potrebbe quindi effettuare un colpo di qualità mondiale; Rabiot – sebbene non abbia particolarmente brillato – è stato uno dei protagonisti dell’ultimo Europeo con la Nazionale francese, squadra dove ha un ruolo da titolare fisso. L’affare è difficile e piuttosto complicato ma Conte sogna il colpaccio.