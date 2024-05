News SSC Napoli, De Laurentiis stanzia il budget per il mercato: cifra da capogiro!

Il patron azzurro fa sognare in grande i tifosi: la cifra messa a disposizione del ds per il calciomercato scatena la piazza.

Il calciomercato del Napoli è pronto a entrare nel vivo: in seguito all’annuncio ufficiale dell’allenatore si procederà spediti nel lavoro di rifondazione della rosa. La squadra partenopea cambierà vistosamente il proprio aspetto, visto in tanti saluteranno il capoluogo campano alla ricerca di nuove sistemazioni. D’altra parte, la società dovrà agire in maniera corretta nel convincere alcuni campioni alla permanenza come nel caso di Di Lorenzo. Tuttavia, Aurelio De Laurentiis ha dichiarato di non ritenere incedibile alcun membro della rosa per cui è aperto qualsiasi scenario – sembra ormai fatta per l’addio del capitano. Lo stesso presidente azzurro è quindi intenzionato a stanziare un’enorme cifra per permettere a Giovanni Manna di muoversi sul mercato, concretizzando importanti affari.

La notizia ha colto di sorpresa i tifosi napoletani che iniziano a scatenare le proprie fantasie: si sognano grandi colpi, considerando che la cifra che sarebbe stata stanziata sarebbe pari a 200 milioni di euro.

Napoli, ADL mette a disposizione 200 milioni per il mercato

Giovanni Manna è l’uomo a cui è stata affidata parte della rinascita del Napoli, il ds ha da giorni avviato il proprio lavoro con grandissima intensità. L’ex Juve è alla prima esperienza da vero protagonista, è tanta la voglia di dimostrare le proprie capacità. Lo stesso Manna verrà supportato da ADL che, come riferito dall’edizione odierna di Tuttosport, gli ha messo a disposizione un budget di 200 milioni di euro da spendere sul mercato. Inoltre, stando a quanto si legge sul quotidiano, parte della maestosa cifra dovrà essere investita per acquistare un difensore, un centrocampista e un attaccante.

Entusiasta della notizia è soprattutto Antonio Conte, il tecnico salentino ha le idee chiare sui giocatori da acquistare per risollevare il Napoli e i costi non saranno sicuramente ridotti. I due ex Juventus sono pronti ad avviare una fondamentale collaborazione e sono già stati svelati i primi profili graditi dai due futuri componenti della società azzurra. Tra questi rientra sicuramente Alessandro Buongiorno, centrale di difesa che ha catturato l’interesse di tanti club. I tifosi attendono soprattutto la scelta dell’attaccante che rimpiazzerà Victor Osimhen, l’enorme cifra messa a disposizione del ds sarà spesa soprattutto per il prossimo centravanti che farà impazzire di gioia l’intero popolo napoletano. De Laurentiis sta creando i giusti presupposti per un’ottima annata in seguito all’enorme delusione post Scudetto, il Napoli è pronto a risollevarsi.