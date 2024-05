Kvara, spunta il possibile sostituto: pista portoghese per il Napoli

La società azzurra ha nel mirino il sostituto dell’esterno georgiano: la notizia arriva direttamente dal Portogallo.

Il Napoli è pronto a dare il via al calciomercato, si avvicina l’inizio ufficiale della finestra estiva che consentirà di ufficializzare i primi colpi. Intanto, la società azzurra ha avviato anticipatamente il proprio lavoro come dimostrato dagli ultimi rumours di mercato. La prima questione da definire sarà l’arrivo di Antonio Conte: mancano gli ultimi dettagli burocratici per giungere alla tanto sperata fumata bianca.

In seguito, l’ex allenatore dell’Inter indicherà la rotta per il calciomercato, che i tifosi partenopei si aspettano ricco di sorprese. Tuttavia, gli azzurri potrebbero anche rinunciare a qualche campione come nel caso di Khvicha Kvaratskhelia: l’esterno georgiano fa gola al Paris Saint Germain, tutto dipenderà da De Laurentiis. Intanto, la dirigenza napoletana ha già messo nel mirino l’eventuale sostituto di Kvara che arriverebbe direttamente dal Portogallo. Il nome in questione è quello di Pedro Gonçalves dello Sporting Lisbona.

Napoli, individuato Pedro Gonçalves per il post Kvara

La rovente estate napoletana sarà infiammata dalla sessione di calciomercato, pronta a regalare numerose sorprese al Napoli. La rosa azzurra cambierà decisamente il proprio aspetto e, attenzione, perché tra i partenti potrebbe esserci anche Kvaratskhelia. Il numero 77 ha catturato l’attenzione del PSG, ma Manna non intende farsi trovare impreparato e ha già messo nel mirino Pedro Gonçalves. Come riferito dal portale Abola.pt, l’esterno di proprietà dello Sporting Lisbona è tra i nomi più caldi per rimpiazzare Kvara; il giocatore è da tempo nei radar partenopei, le spiccate caratteristiche offensive incantano il Napoli.

D’altra parte, tutto dipenderà da un’eventuale irrinunciabile proposta economica del Paris per il fuoriclasse georgiano, che aprirebbe le porte per l’arrivo del 25enne portoghese. Tuttavia, a oggi la cessione della stella azzurra è un’ipotesi alquanto remota poiché anche Antonio Conte non gradirebbe affatto l’addio di Khvicha, considerato uno dei pilastri da cui ripartire per le prossime stagioni. Sarà importante procedere al rinnovo di contratto dell’ex Dinamo Batumi, la palla passa ad Aurelio De Laurentiis che potrebbe però realizzare un’enorme plusvalenza. In tal caso, Gonçalves sarebbe pronto a non far rimpiangere il collega.

I numeri dell’esterno promettono bene, in campionato è riuscito a realizzare ben 11 reti con 12 assist al servizio dei propri compagni. Permane, d’altronde, la speranza del popolo di fede napoletana di non dover rinunciare al fenomeno georgiano che è saldamente scolpito nel cuore di tutti i tifosi. Sotto la guida di Antonio Conte, Kvara potrebbe raggiungere l’apice della carriera ma tutto dipenderà dai prossimi sviluppi di mercato.