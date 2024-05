Ultim’ora da Fabrizio Romano, importantissima notizia su Conte e il Napoli!

Ci sono importanti novità circa il futuro di Antonio Conte e il possibile accordo con il Napoli, aggiornamento fornito da Fabrizio Romano.

Il campionato è ormai terminato, tra l’altro nel peggiore dei modi per il Napoli che è ufficialmente escluso da ogni competizione europea, avendo chiuso la Serie A addirittura al decimo posto in classifica. Dunque è tempo di voltare pagina e pensare al futuro per gli azzurri, che devono per prima cosa chiudere l’accordo per un nuovo allenatore. Non è un mistero che il nome che sta circolando in queste ore sia quello di Antonio Conte: la strada pare sia ormai tracciata, con De Laurentiis che ha dato carta libera al neo d.s. Giovanni Manna di chiudere quanto prima tutti gli accordi.

Ultim’ora Napoli, contratto fino al 2027 per Conte, gli avvocati a lavoro per arrivare alle firme

A tal proposito arrivano importanti aggiornamenti forniti dal giornalista esperto di calciomercato, Fabrizio Romano. Sul proprio account su X, il cronista ha confermato come ormai Antonio Conte si stia avvicinando a grandi passi alla panchina azzurra. Gli avvocati del tecnico e del Napoli hanno iniziato e visionare il contratto, che avrà durata fino al 2027. L’annuncio della firma non arriverà in giornata, questo perché mancano ancora alcuni dettagli da limare, come clausole e soprattutto i diritti d’immagine.

Piccole cose, ma la strada appare ormai tracciata. Tanto che Conte ha già scelto gli uomini che faranno parte del suo staff, tra cui sarà presente anche l’ex attaccante del Lecce, Elvis Abbruscato. Sarà poi confermato Christian Stellini come suo vice, mentre Lele Oriali dovrebbe essere ingaggiato, seppur con un ruolo differente da quello del team manager, che invece sarà ancora affidato a Giuseppe Santoro.

De Laurentiis non vuole ripetere l’errore commesso nella scorsa stagione, quando ha affidato il Napoli a un dirigente bravo, ma mai stato ad altissimi livelli come Mauro Meluso, e a un allenatore ormai fuori dal giro del grande calcio come Rudi Garcia, salvo poi sostituirlo con altre due scommesse come Mazzarri e Calzona, entrambe fallimentari. Ecco che stavolta De Laurentiis non ha voluto affidarsi all’ennesima scommessa, ma ha puntato dritto su un usato sicuro come Antonio Conte. Lo stesso Giovanni Manna, seppur anagraficamente giovane nel ruolo di d.s., viene da un’esperienza importante in un top team come la Juventus. Piccoli aspetti che però potrebbero fare grande differenza per la prossima stagione del Napoli, chiamato a riscattarsi dopo un’annata inguardabile sotto tutti i punti di vista.