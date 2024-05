SKY – Conte-Napoli, ore decisive: “Non vuole solo acquisti top”, ecco cosa manca

I tifosi del Napoli stanno attendendo con ansia l’annuncio ufficiale dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina della loro squadra del cuore.

Dopo una stagione davvero pessima, la peggiore in assoluto nell’intera epoca della presidenza De Laurentiis, il Napoli è alle prese con dei profondi cambiamenti. Il primo è già stato attuato da patron, ovvero la nomina di Giovanni Manna come nuovo direttore sportivo del team partenopeo.

Il secondo passo, invece, riguarda la scelta del prossimo allenatore. Dopo aver tentato Gian Piero Gasperini che, però, ha scelto di restare alla guida dell’Atalanta, Aurelio De Laurentiis ha deciso di fare un forcing importante per arrivare a raggiungere un accordo con Antonio Conte. Proprio su quest’ultimo fronte, di fatto, bisogna registrare delle importanti novità.

Napoli-Conte, gli aggiornamenti di Gianluca Di Marzio: ecco cosa manca

A darle è Gianluca Di Marzio, giornalista di ‘Sky Sport Italia’: “Antonio Conte è molto entusiasta della possibilità di diventare il nuovo allenatore del Napoli. Nel frattempo, Aurelio De Laurentiis si trova ad Ibiza ed i suoi uomini sono al lavoro sul contratto dell’allenatore, che prevede tantissime clausole”.

L’intervento di Gianluca Di Marzio poi continua: “Non è vera ’ipotesi che Antonio vorrebbe solo acquisti top. Il tecnico pugliese, infatti, è ben consapevole della situazione attuale del Napoli, il quale dovrà essere ricostruito. Uno dei nomi accostati che farebbero felice l’ex allenatore del Chelsea è sicuramente quello di Alessandro Buongiorno del Torino, il quale è seguito anche dall’Inter ma bisogna capire le risorse che si hanno a disposizione”.

Le dichiarazioni del giornalista, dunque, si sono concluse così: “Come ha detto già a Manna, Giovanni Di Lorenzo è imprescindibile per Antonio Conte. Nuovo attaccante? C’è bisogno prima che arrivi l’offerta per Victor Osimhen. Kvara al PSG? L’offerta del club parigino c’è, ma rinunciare a Kvara sarebbe delittuoso. Il Napoli sta trattando anche Gudmundsson, ma ci sono anche diverse squadre interessate al calciatore del Genoa”.

Aurelio De Laurentiis, di fatto, è al lavoro per cercare di non steccare un’altra stagione. Il patron partenopeo, infatti, è consapevole che non può sbagliare un’altra annata sia per la rabbia dei tifosi che, soprattutto, per tornare in Champions League, obiettivo primario per le casse economiche partenopee.