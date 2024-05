Pedullà: “Grande sforzo di De Laurentiis”, quanto guadagnerà Conte

Il giornalista Alfredo Pedullà ha fornito importanti aggiornamenti sul contratto di Antonio Conte, con un ingaggio super messo a disposizione da De Laurentiis al Napoli.

Sono ore decisive in casa Napoli e per il futuro della squadra. Dopo la fine del campionato, con il disastroso risultato del decimo posto conquistato in Serie A che ha anche estromesso i partenopei dalla qualificazione alle coppe europee, evento che non accadeva da ben 15 anni.

Il diktat del presidente Aurelio De Laurentiis è “ripartire”, ecco perché il numero uno del club intende dare un segnale importante, rivoluzionando sia l’area dirigenziale, con l’arrivo di Giovanni Manna, ma anche e soprattutto in panchina di Antonio Conte. Il tecnico ex – tra le altre – di Juventus e Inter è ritenuto l’uomo giusto al quale affidare il progetto Napoli, soprattutto dopo un’annata che lasciato grande depressione nei tifosi.

Conte al Napoli, ingaggio faraonico da ben 10 milioni di euro bonus inclusi

A tal proposito, il giornalista ed esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, su Sportitalia ha fornito importanti aggiornamenti circa il futuro di Antonio Conte, fortemente accostato alla panchina azzurra in queste ore. Ecco quanto evidenziato:

Siamo alla stesura dei contratti, De Laurentiis al momento è a Ibiza per fare una vacanza con la famiglia ma gli accordi sono totali. Lo sforzo è stato importante, perché Conte guadagnerà circa 10 milioni di euro stagionali, bonus compresi. Parliamo di circa 7 o 7,5 milioni più bonus importanti da 2 o 2,5 milioni. Aggiungo che per Conte il Napoli al momento è il massimo in tutti i sensi. La piazza è calda e il tifosi dà stimoli, lui è un sanguigno e questo binomio può essere solo un vantaggio per Conte. Così come non giocare la Conference League, visto che lui preferisce avere l’intera settimana a disposizione per lavorare.

Dunque parliamo di un contratto faraonico, che renderebbe Conte l’allenatore più pagato della Serie A. Un investimento importantissimo da parte del Napoli, che mai si era spinto così in avanti per un allenatore. De Laurentiis ha però voluto accontentare la piazza, ma anche dare una seria scossa alla squadra. Con Conte nessuno potrà sedersi sugli allori, ma ogni calciatore dovrà guadagnarsi il posto in squadra.

Sempre su Sportitalia, inoltre, è stato svelato il possibile sistema di gioco che Conte intenderebbe adottare nella sua avventura napoletana. L’idea potrebbe essere quella di ripartire dal 4-2-4, modulo adottato da Conte ai tempi del Bari e del Siena nei suoi primi anni di carriera, che diedero grandi risultati in Serie B.