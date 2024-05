Napoli, Manna non si ferma: tre incontri in poche ore, i dettagli

Il neo direttore sportivo del Napoli è già al lavoro per il calciomercato estivo e non solo. Arrivano importanti novità dell’ultim’ora che lo riguardano

Il nuovo ds del Napoli, Giovanni Manna, è già al lavoro per aiutare il club di Aurelio De Laurentiis a cambiare volto. Oltre alla questione allenatore, che a breve si risolverà, con Antonio Conte in pole per la panchina azzurra del prossimo anno, il giovane direttore pensa alle trattative da intavolare per modificare la rosa partenopea, bisognosa di uno stravolgimento dopo l’annata da record negativo appena conclusa, con il decimo posto in classifica che vuol dire esclusione dalle prossime competizioni europee. Tra Conte, rinnovi, acquisti e cessioni, ecco le novità che riguardano l’operato del direttore sportivo.

Napoli, Manna al lavoro per chiudere Conte, previsto incontro con entourage di Meret e Buongiorno

Secondo quanto appreso poco fa dall’account ufficiale X del giornalista ed esperto di mercato, Nicolò Schira, Giovanni Manna sarebbe al lavoro per risolvere parecchie questioni. Il neo ds azzurro è chiamato ad aiutare il presidente Aurelio De Laurentiis nella chiusura dell’affare Conte, oltre che a occuparsi del calciomercato in entrata e uscita:

Agenda fitta di impegni per il ds del Napoli (Giovanni Manna) che sarà in azione a Milano: oltre a completare l’ingaggio di Antonio Conte (contratti in definizione) vedrà l’agente di Meret per decidere il futuro del portiere. Previsto summit anche coi rappresentanti di Buongiorno.

Antonio Conte sarà, con ogni probabilità, il prossimo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino sta seriamente valutando di accettare la proposta del patron azzurro. Pronto per lui un contratto importante, che lo legherà ai partenopei per diverse stagioni. Da valutare, invece, il futuro di Alex Meret.

Il portiere, che nel corso dell’anno è stato spesso preso di mira dalla critica per prestazioni non all’altezza, ad oggi non è più sicuro della permanenza nel capoluogo campano. Nonostante ciò, il tecnico pugliese avrebbe dato l’ok alla permanenza del terzo portiere della Nazionale Italiana, su cui punterebbe molto, ma c’è bisogno di un rinnovo contrattuale adeguato per confermare il calciatore. Per il mercato in entrata, infine, da diversi mesi si fa il nome del capitano del Torino, Alessandro Buongiorno.

Il calciatore, di proprietà del club di Urbano Cairo, non partirà per una cifra inferiore ai 40 milioni di euro. Il Napoli, che pare essersi spinto a 35 milioni più bonus, riflette. L’italiano è un obbiettivo dichiarato di Conte, che vorrebbe fondare la sua difesa a 3 sul roccioso classe ’99.