Futuro Meret, c’è la svolta: svelata la posizione di Conte

Uno dei giocatori più in bilico in casa Napoli è sicuramente Alex Meret. Possibile svolta nel futuro del portiere azzurro, con la posizione di Conte resa nota.

Sin dal momento dell’approdo al Napoli, Alex Meret ha vissuto momenti alquanto difficili. Il portiere italiano è stato a lungo il secondo, ed al momento in cui è passato stabilmente al ruolo di titolare non ha mai convinto pienamente.

Anche nel corso di questa stagione, Meret è stato molto criticato dalla tifoseria, anche a causa di alcuni errori commessi costati caro al Napoli. Il futuro di Meret è ancora incerto, ma tutto potrebbe cambiare. Svelata la posizione di Antonio Conte sul portiere italiano.

Conte svela la sua idea su Meret, svolta nel futuro del portiere del Napoli

In casa Napoli ha avuto ufficialmente inizio il momento del rinnovamento della squadra. Con il termine di quest’annata complicata, i dirigenti azzurri possono ufficialmente passare alla valutazione del futuro dei vari calciatori. Per alcuni di loro l’addio è già certo, mentre per altri si valuterà in queste settimane anche insieme al nuovo allenatore. Molto dipenderà anche da come deciderà di giocare il nuovo allenatore, che dovrebbe essere Antonio Conte. Nonostante ciò, resta in bilico la posizione di molti azzurri.

Tra questi c’è anche Alex Meret, che nonostante sia scattato il rinnovo automatico del contratto resta tra i possibili partenti. Come riporta TuttoMercatoWeb, nelle prossime settimane ci sarà un incontro con l’agente di Meret per valutare un’ulteriore prolungamento del contratto, altrimenti si opterà per la cessione. Intanto sarebbe filtrata la posizione di Antonio Conte proprio su Meret. L’ormai prossimo allenatore del Napoli avrebbe dato l’ok alla permanenza di Meret, su cui punta molto, ma c’è comunque bisogno del rinnovo del contratto per confermare il tutto.

Conte sarebbe dunque pronto a puntare su Alex Meret come portiere titolare del Napoli, come già fatto dai suoi predecessori nell’arco delle ultime stagioni. L’intenzione della dirigenza era quella di optare per una cessione del portiere italiano per puntare su altri profili, o sullo stesso Elia Caprile. Conte però ha espresso la sua preferenza, ovvero la permanenza di Meret come titolare indiscusso tra i pali del Napoli. Come ribadito dall’agente del portiere nelle scorse settimane, servirà però trovare l’accordo per un prolungamento più ampio ed oltre al 30 giugno 2025. La palla ora passa a Giovanni Manna, che dovrà riallacciare i discorsi con l’agente del portiere italiano per valutare il rinnovo contrattuale, in modo da accontentare anche le richieste di Antonio Conte.