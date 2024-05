Napoli, la lista del mercato di Conte: si parte da due top in Serie A, i nomi

Ore decisive per il futuro allenatore del Napoli. Antonio Conte è la prima scelta di De Laurentiis, chiesti due calciatori top per accettare subito la proposta

Il matrimonio tra Antonio Conte ed il Napoli dovrebbe concretizzarsi nei prossimi giorni. L’affare che porta al tecnico salentino si farà, a meno di clamorosi colpi di scena. La trattativa tra la dirigenza azzurra ed il mister classe ’69 è a buon punto, si discute ora degli ultimi dettagli riguardo i diritti d’immagine. Il presidente degli ex campioni d’Italia, Aurelio De Laurentiis, è deciso nel voler puntare forte sull’ex Inter e Juventus. Per il mercato, si discute con il nuovo ds Giovanni Manna. Nella testa del leccese, due nomi da portare all’ombra del Vesuvio in caso di fumata bianca.

Napoli, se arriva Conte, pronte le offerte per Chiesa e Buongiorno

L’accordo con Antonio Conte non è ancora stato trovato. In merito alla questione allenatore, l’edizione odierna de Il Mattino parla di un blitz improvviso a Ibiza del presidente Aurelio De Laurentiis, che incontrerà gli emissari del tecnico pugliese insieme al figlio e ad i suoi collaboratori, per provare a chiudere subito la trattativa. L’intenzione dell’ex CT della Nazionale Italiana è quella di tornare ad allenare, dopo un anno di stop. Le cifre richieste sono di quelle importanti: stipendio da 10 milioni netti per tre anni, insieme alla parola del patron azzurro di svolgere un calciomercato super. La rosa ha bisogno di essere rivoluzionata, oltre a capitano Di Lorenzo e Kvaratskhelia, nessuno ad oggi sarebbe sicuro della permanenza nell’ipotetica rosa di Antonio Conte.

Napoli è una piazza attrattiva. Nonostante la debacle sportiva della stagione appena terminata, il tecnico salentino sa che gli azzurri potrebbero tornare a lottare sin da subito per i massimi risultati possibili, con i dovuti accorgimenti. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il mister avrebbe chiesto al presidente De Laurentiis l’acquisto di due calciatori top, Alessandro Buongiorno in difesa e Federico Chiesa in attacco.

Il Napoli segue da tempo il difensore granata, e sarebbe pronto ad arrivare a offrire 35 milioni più bonus, vicini ai 40 netti chiesti dal presidente Urbano Cairo. Per l’esterno bianconero, invece, l’investimento sarebbe di quelli onerosi. La Juventus lo valuta 50 milioni di euro, ma il calciatore ha il contratto che scade tra un anno. Possibile, dunque, che le parti possano accordarsi per una cifra minore, magari con l’inserimento di qualche contropartita gradita, come capitan Di Lorenzo, che ha chiesto la cessione.