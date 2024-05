Di Lorenzo chiede l’addio, Napoli si schiera: la reazione dei tifosi – VIDEO

Il futuro di Giovanni Di Lorenzo resta un tema caldo in casa Napoli, i tifosi oggi si sono espressi in merito.

Il rinnovo “a vita” della scorsa estate sembra ormai un lontano ricordo. Giovanni Di Lorenzo ad oggi è lontano, lontanissimo da Napoli. Il capitano degli azzurri, logorato da questa nefasta stagione, avrebbe richiesto la cessione alla società a seguito del colloquio con il neo direttore sportivo Manna.

A confermarlo è stato il suo agente a Tv Play, Mario Giuffredi, nonostante gli attestati di stima del dirigente, quest’ultimo avrebbe ribadito all’ex Empoli la sua non incedibilità a fronte di offerte congrue, causando disagio in Di Lorenzo, che da capitano non si sarebbe mai aspettato questo atto di “sfiducia”.

Di Lorenzo, addio al Napoli? I tifosi esprimono la loro opinione sul capitano

Nel mentre, sono state tante le indiscrezioni sul terzino destro, accostato ad una moltitudine di club: Inter, Juventus, Roma, anche Atletico Madrid, tutti top club alla ricerca di un esterno basso a destra. Voci che non hanno fatto piacere ai tifosi partenopei, che al momento dell’uscita dal campo del giocatore l’hanno sommerso di fischi.

La redazione di SpazioNapoli, ha intervistato i supporters azzurri fra le strade di Napoli, cercando di comprendere la loro opinione in merito. Sembra condiviso dalla stragrande maggioranza dei napoletani un sentimento di delusione: “Facile fare il capitano quando tutto è bello”, questo il pensiero ricorrente di molti, che magari si sarebbero aspettati di vedere un Di Lorenzo pienamente impegnato nella rifondazione del club.

Ad oggi, ripetiamo, le strade di giocatore e società sembrano distanti, solamente Antonio Conte potrebbe far saltare il banco. L’allenatore pugliese, che sembra ormai destinato ad abbracciare Napoli dopo la lunga corte di Aurelio De Laurentiis, avrebbe secondo fonti autorevoli come Sky Sport, già dichiarato di puntare forte sul terzino della Nazionale italiana, definendolo un incedibile. Giuffredi quest’oggi ha affermato che neanche un intervento dell’ex Inter e Juventus potrebbe cambiare le cose. Da verificare, però, se si tratta di dichiarazioni di circostanza o se effettivamente la decisione da parte del terzino numero 22 sia effettivamente irrevocabile.

Probabile che nei prossimi giorni, una volta raggiunta l’ufficialità del tecnico, ci possa essere un confronto tra i due, un confronto che forse potrebbe esserci già stato e che magari potrebbe convincere Giovanni Di Lorenzo a rendersi protagonista della rinascita della squadra a cui ha dimostrato un enorme attaccamento nel corso di questi anni, anche con la fascia di capitano.