Napoli-Kvara, non solo PSG: spunta un’altra tentazione per il georgiano

Il Napoli lavora al mercato in entrata e uscita. Sirene estere per il gioiello azzurro, che in estate potrebbe lasciare dopo la stagione difficile degli azzurri

Il Napoli è al lavoro per costruire la rosa migliore possibile in vista del prossimo anno. Inciderà parecchio la scelta del prossimo allenatore, che ad oggi pare essere Antonio Conte, sempre più vicino a legarsi alla causa azzurra. Il tecnico, in caso di fumata bianca, potrebbe trovare la rosa orfana di parecchi giocatori, almeno nella prima fase di mercato. Sicuri, infatti, gli addii di Piotr Zielinski, promesso sposo dell’Inter, e Victor Osimhen, che ha palesato la voglia di cimentarsi in una nuova esperienza. Potrebbe unirsi alla lista delle cessioni un altro gioiello azzurro, Khvicha Kvaratskhelia, corteggiato, oltre che dal Paris Saint-Germain, da diversi club, che sarebbero pronti a fare follie per lui.

Napoli, per Kvaratskhelia sirene arabe oltre l’interesse del Paris Saint-Germain

Khvicha Kvaratskhelia potrebbe salutare gli azzurri in estate. Il georgiano, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, sarebbe corteggiato dalla ricchissima Arabia Saudita, oltre che dal Paris Saint-Germain. Il classe 2001 è il calciatore di maggior talento della rosa partenopea, convincere il patron azzurro a cederlo non sarà facile. Necessaria, quindi, una cifra monstre, che però gli arabi potrebbero coprire.

Le trattative per la cessione ad oggi non sono decollate, ma la notizia della frenata sul rinnovo del 77 azzurro non sembra lasciar presagire a nulla di buono riguardo la permanenza del calciatore. Il presidente Aurelio De Laurentiis è chiamato a prendere una decisione importante: fare un passo verso Kvara, oppure oltre Kvara. Le proposte all’entourage del calciatore di certo non mancano, e saranno difficili da pareggiare. I tifosi del Napoli ora tremano, potrebbero dover salutare il loro idolo dopo sole due stagioni all’ombra del Vesuvio. Dopo il caso Di Lorenzo, sarebbe meglio trovare un accordo che metta al centro del progetto, ancor di più, l’ala sinistra azzurra.