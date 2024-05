Napoli, il primo colpo della ricostruzione: si punta l’erede di Zielinski

Si accende il mercato del Napoli. Primi contatti per un talentuoso centrocampista, individuato come erede ideale di Zielinski.

Il Napoli ha finalmente concluso la stagione sportiva, forse la più negativa dell’era De Laurentiis. Gli azzurri, che mai sono riusciti a rialzarsi dopo le difficoltà di inizio anno, hanno concluso il campionato piazzandosi al decimo posto, fuori da ogni competizione europea. L’obiettivo degli ex campioni d’Italia è rilanciarsi il più in fretta possibile, a partire dalla prossima stagione. Sarà dunque necessario, oltre all’annuncio di un tecnico top, un calciomercato intelligente. Il nuovo ds, Giovanni Manna, è già al lavoro, e sonda diversi terreni. Sarebbe già stato individuato un talentuoso centrocampista, che prenderebbe il posto del partente Zielinski, promesso sposo dell’Inter.

Napoli, per il post Zielinski si punta Fazzini dell’Empoli, pronti 7 milioni di euro

I tifosi del Napoli stanno rivolgendo la propria attenzione alla questione allenatore, che nelle ultime ore vede la candidatura di Antonio Conte sorpassare prepotentemente le altre. Allo stesso tempo, il neo ds Giovanni Manna ha già iniziato a sondare vari terreni per rifondare la rosa azzurra. Una delle necessità è quella di colmare il vuoto lasciato da Piotr Zielinski, che dalla prossima stagione vestirà la maglia dell’Inter.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis, insieme al suo ds, avrebbe individuato in Jacopo Fazzini, classe 2003 di proprietà dell’Empoli, l’erede perfetto del polacco. Pronti 7 milioni di euro per convincere i toscani a farlo partire subito, ma potrebbero non bastare:

Il Napoli ha messo gli occhi su Jacopo Fazzini: il 21enne centrocampista dell’Empoli, nel giro da qualche settimana anche della Nazionale Under 21, potrebbe essere il primo tassello della ricostruzione che parte in queste ore. De Laurentiis offre a Corsi 7 milioni ma il patron toscano rilancia a 10. Nell’affare potrebbe rientrare Caprile che difficilmente tornerà alla base.

La cifra richiesta dal presidente Fabrizio Corsi è di 10 milioni. La trattativa per il 21enne italiano potrebbe presto decollare, qualora il Napoli inserisse nell’affare Elia Caprile, portiere dalle grandi potenzialità, che si è reso protagonista di una stagione super, proprio con la maglia dell’Empoli, in prestito dai partenopei.

L’annata appena conclusa per Jacopo Fazzini è stata quella di introduzione al calcio dei grandi. Infatti, ha totalizzato 31 presenze in Serie A, realizzando un gol e fornendo due assist, autore inoltre di una grande prova in trasferta al Maradona, davanti a quelli che potrebbero diventare i suoi prossimi tifosi. Calciatore duttile, capace di interpretare più ruoli della metà campo, potrebbe essere un grande colpo in prospettiva per il Napoli.