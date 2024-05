Napoli, ipotesi Dybala! Piace molto a Conte, una clausola può sbloccare tutto

Il Napoli sta per chiudere Antonio Conte per la panchina. Nel frattempo, si sogna il gioiello proveniente dalla Serie A, che tanto piace al tecnico pugliese

Il Napoli è al lavoro per gettare le basi del prossimo progetto a lungo termine, che con ogni probabilità vedrà come condottiero Antonio Conte. Il tecnico salentino, rimasto fermo un anno per godersi la famiglia, è pronto a tornare in azione. Dopo l’esperienza inglese con il Tottenham, il desiderio di riallenare in Italia è grande, e la destinazione partenopea sembra la più gradita, anche alla moglie. Con il tecnico classe ’69 in panchina, è lecito aspettarsi un mercato in entrata top. Il presidente Aurelio De Laurentiis lo sa, e per questo motivo, in sinergia con il nuovo ds, Giovanni Manna, lavora per intavolare le prime trattative. Dopo qualche anno, nella giornata odierna, è tornato di moda un nome importante per l’attacco, che sarebbe in cima alle preferenze di Conte.

Napoli, con Conte in panchina si sogna Paulo Dybala dalla Roma pagando la clausola

Un’idea che torna di moda dopo tantissimi mesi, forse anni. Quello che ad oggi è un sogno, potrebbe diventare qualcosa di concreto nel corso delle prossime settimane, soprattutto nel caso in cui sulla panchina azzurra dovesse sedersi Antonio Conte: Paulo Dybala è la nuova suggestione del Napoli, come riporta questa mattina il sito tuttomercatoweb:

La Roma vorrebbe rinnovare il contratto a La Joya, magari eliminando la clausola che libererebbe il giocatore a fronte di 12 milioni che il Chelsea pagherebbe volentieri. Le trattative riprenderanno a breve e c’è comunque la giusta fiducia che si possa arrivare ad un’intesa, anche se il tempo stringe e la clausola dell’argentino scade il 31 luglio. Dunque gli inglesi, come altri club in Spagna, potrebbero provare ad accelerare. Intanto il Napoli studia le mosse. Il primo tassello sarà l’allenatore ed è già scattato il countdown per l’accordo definitivo con Antonio Conte (questione di dettagli, poi sarà fumata bianca e accordo triennale per un nuovo entusiasmante progetto). Poi il mercato. E Paulo Dybala è un profilo che scalda parecchio.

Paulo Dybala sarebbe un colpo ad effetto incredibile per il Napoli. Dopo la stagione deludente di quest’anno, e l’addio quasi certo di Victor Osimhen, gli azzurri si ritroverebbero, nell’anno della rivoluzione, un fuoriclasse assoluto nel proprio reparto offensivo.

La Roma non vuole lasciarselo sfuggire, il rinnovo dell’argentino è una priorità. La clausola, da circa 12 milioni di euro, è decisamente troppo bassa rispetto al valore effettivo del giocatore. Il Napoli, come tanti altri club, fiuta l’affare. A Conte, così come ai tifosi partenopei, la Joya non dispicerebbe.