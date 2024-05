ESCLUSIVA – Conte al Napoli, ci siamo: De Laurentiis ha appena compiuto il passo decisivo

Il Napoli è sempre più vicino ad Antonio Conte: la trattativa è arrivata nella fase decisiva grazie ad una mossa di De Laurentiis.

La stagione del Napoli si è appena conclusa nel peggiore dei modi. La squadra di Francesco Calzona ha appena pareggiato contro il Lecce e ha dovuto dire addio alla speranza di conquistare la qualificazione alla prossima Conference League. Il Napoli pone fine ad una striscia di 14 stagioni consecutive in Europa.

I fischi a fine partita obbligano la dirigenza del Napoli ad una grande rivoluzione in estate. De Laurentiis è chiamato a risollevare il Napoli in un’estate che può diventare complicatissima. La prima mossa per ridare entusiasmo all’ambiente potrebbe essere l’arrivo di Antonio Conte in panchina. La trattativa è entrata nella sua fase decisiva.

Napoli-Conte, finalmente può arrivare la firma!

Il Napoli sta puntando fortissimamente su Antonio Conte per ricostruire il proprio futuro. Lo scudetto vinto lo scorso anno è ormai svanito nel nulla e con lui la squadra campione d’Italia.

Antonio Conte può essere l’uomo giusto per far tornare il Napoli in alto. I tifosi del Napoli vogliono fortemente il tecnico salentino all’ombra del Vesuvio. Sin dal mese di novembre, quando Conte rifiutò il Napoli che lo aveva contattato per sostituire Rudi Garcìa. Ne è consapevole anche Aurelio De Laurentiis che nelle ultime ore ha accelerato per portare Conte a Napoli.

Secondo quanto raccolto da Marco Giordano in esclusiva per SpazioNapoli.it, pare che la trattativa sia entrata nella sua fase decisiva. Il Napoli ha inviato il contratto ai legali del tecnico salentino. In questi istanti i legali stanno verificando tutti i dettagli.

Sempre secondo Marco Giordano, Antonio Conte avrà a Napoli tutto il suo staff, compreso Oriali. De Laurentiis ha accettato la volontà del tecnico di lavorare con i suoi uomini di fiducia.

La trattativa, dunque, è entrata ufficialmente nelle fasi cruciali. Nelle ultime ore si è più volte affermato che la palla passava in mano a De Laurentiis che doveva compiere l’ultimo passo per portare a Napoli Conte. L’ultimo passo è arrivato con l’invio del contratto ai legali di Antonio Conte. Se non ci saranno problemi in questa fase, il Napoli avrà finalmente il suo allenatore e potrà programmare al meglio la prossima stagione che deve essere di rinascita.

Giovanni Manna, dopo aver chiuso per Conte, non vede l’ora di chiudere i primi colpi di mercato per il Napoli.