Ultim’ora su Conte-Napoli, Romano è sicuro: “Succederà quest’oggi”

Nuovi aggiornamenti sulla trattativa tra Antonio Conte ed il Napoli, Fabrizio Romano si è espresso nelle scorse ore.

Antonio Conte ed il Napoli, un matrimonio che si farà. O meglio, si farà a meno di clamorosissimi colpi di scena. La trattativa tra la dirigenza azzurra ed il tecnico pugliese è ormai alle battute finali, con una bozza d’accordo già raggiunta, mancano davvero gli ultimi cavilli burocratici.

Ma cosa manca per chiudere? Fabrizio Romano, massimo esperto di calciomercato, ha cercato di fare chiarezza attraverso il proprio profilo X / Twitter.

Di seguito, il tweet pubblicato nelle scorse ore da quest’ultimo sul sopracitato social:

🔵🇮🇹 The final part of the negotiation on legal details between Antonio Conte’s camp and Napoli will start tomorrow.

Work in progress with club very confident to get it sealed this week. ⤵️ https://t.co/h8n3NgU0g0

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 27, 2024