Napoli-Conte, cifra super per il mercato: spuntano i dettagli

Si intensificano i contatti con Antonio Conte. Il Napoli è pronto a mettere a disposizione del tecnico un budget monstre per il mercato, complici alcune uscite già messe in conto

Antonio Conte è il nome caldo delle ultime ore in casa Napoli, per quanto riguarda la questione allenatore. Il tecnico salentino, da tempo tra le prime scelte del club di Aurelio De Laurentiis, sarebbe ormai pronto a legarsi al club partenopeo, che dopo una stagione disastrosa, conclusasi con il decimo posto in classifica e l’esclusione dalle coppe europee del prossimo anno, ha bisogno di rilanciarsi prepotentemente. L’ex Inter e Juventus è la scelta più logica in tal senso, ma il suo avvicendamento deve essere seguito da un mercato importante, per il quale pare abbia già indicato alcune linee guida, come la conferma del capitano Giovanni Di Lorenzo. La presidenza vuole accontentarlo: pronta, inoltre, una cifra clamorosa da investire nella prossima sessione estiva.

Napoli, con Antonio Conte in panchina pronti 200 milioni da investire sul mercato

Secondo quanto riportato da sportmediaset.it, Antonio Conte potrebbe accettare presto la panchina del Napoli, con le dovute garanzie. Oltre alle questioni contrattuali, si discute sulla possibilità di fare un grande mercato, necessario secondo il mister classe ’69. Il patron azzurro, Aurelio De Laurentiis, sarebbe pronto a venire incontro alle richieste del tecnico, con una cifra da investire nel prossimo mercato estivo di circa 200 milioni di euro:

Antonio Conte vuole vincere, e farlo subito. Così, mentre i contatti per trovare la quadra su ingaggio e collaboratori si intensificano con la giustificata speranza di arrivare alla fumata bianca, De Laurentiis è pronto ad accontentare il suo nuovo tecnico sul mercato e a mettere a disposizione un budget straordinario. Duecento milioni circa, ovviamente dando per scontati l’addio di Victor Osimhen e i 120 milioni che il Napoli esige per la sua cessione. E con duecento milioni anche uno come Conte può essere accontentato.

Il nuovo ds azzurro, Giovanni Manna, ha parecchio lavoro da sbrigare. La rosa, reduce da una stagione pessima, necessita di essere rivoluzionata. Tiene banco la questione Di Lorenzo, deluso dall’ambiente e dal suo presidente. Il capitano vuole cambiare aria e la Juventus lo aspetta. Tra i bianconeri, però, c’è un calciatore che piace parecchio ad Antonio Conte, ovvero Federico Chiesa.

L’affare è di quelli onerosi, ma potrebbe rappresentare il primo colpo importante per dare il via ad un mercato con i fiocchi, da 200 milioni di euro. I tifosi del Napoli aspettano, e nel frattempo si augurano di vedere il tecnico salentino sulla panchina azzurra il prima possibile.