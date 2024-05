Ultime notizie Napoli, colpo di scena Conte: il retroscena riguarda il contratto

Antonio Conte ed il Napoli sono ormai vicinissimi, questa sera è stato svelato una nuova indiscrezione contrattuale.

Dovremmo quasi esserci, con ogni probabilità entro questa settimana l’accordo tra Antonio Conte ed il Napoli sarà formalizzato e messo nero su bianco. Il tecnico pugliese ha sciolto da ormai settimane le proprie riserve, scegliendo Napoli per rilanciarsi a seguito dell’anno e mezzo fermo post Tottenham.

Un corteggiamento lungo quello di Aurelio De Laurentiis, che già dallo scorso novembre aveva tentato di convincere l’ex Inter e Juventus ad accettare Napoli. Un’operazione senza successo, almeno momentaneamente visti gli sviluppi di questo mese di maggio.

Conte – Napoli, nuovi dettagli sul contratto che legherà il pugliese al club

Gianluca Di Marzio, massimo esperto di calciomercato per SKY Sport, che nelle ultime ore ha parlato di un accordo ormai raggiunto per tempistiche ed ingaggio, ha rilasciato un nuovo aggiornamento sul proprio blog, svelando una delle clausole su cui i legali del club starebbe lavorando:

“Si ragiona anche sulla possibilità eventuale, sia da una parte che dall’altra, di interrompere il rapporto se non ci sarà sintonia o se non verranno raggiunti determinati traguardi determinanti poi per il fatturato economico del club”.

Insomma, la scelta Conte è una scelta forte, voluta esplicitamente e con convinzione da De Laurentiis stesso. Il patron è però conscio del carattere forte del tecnico, un carattere che potrebbe far scaturire confronti accesi, confronti per i quali sembrerebbero volersi tutelare entrambi in sede contrattuale.