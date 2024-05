Accordo a un passo, nuovo proprietario per la squadra del Napoli

Svolta importante per la squadra del Napoli, l’accordo per la cessione del club è a un passo, arriva un nuovo proprietario.

Una stagione deludente, dal quale ci si aspettava decisamente di più, anche se alla fine l’obiettivo della salvezza è stato raggiunto. Al pari della SSC Napoli in Serie A, anche il Napoli Femminile ha vissuto una stagione fatta di tanti bassi e pochi alti. Eppure proprio nel rush finale è arrivata la tanta agognata salvezza. La squadra del tecnico Biagio Seno ha infatti battuto al playout salvezza la Ternana nel doppio confronto, conservando la categoria. Una grande gioia per la società del presidente, Alessandro Maiello, e del presidente onorario, Raffaele Carlino.

Eppure questa potrebbe essere stata l’ultima gara di questa dirigenza come proprietari del Napoli Femminile. Nell’ambiente si vociferava già da tempo di una possibile cessione del club, ma ora arrivano novità piuttosto importanti. A riferirle è la redazione di calciomercato.com, rivelando come sia vicino l’arrivo di un nuovo proprietario.

Napoli Femminile, Rosario Bifulco potrebbe acquistare il club e diventare il nuovo proprietario

Si tratta di Rosario Bifulco, manager del settore finanziario di Milano, che in passato è stato anche amministratore delegato di Lottomatica. Bifulco lavora a Milano, ma come il cognome lascia intuire è un napoletano doc e per questo vorrebbe investire nel calcio nella sua città natale. L’occasione del Napoli Femminile capita a pennello, anche perché Bifulco già in passato era stato vicino all’acquisto del Palermo Calcio.

L’intenzione sarebbe quella di rilanciare le ambizioni del calcio femminile a Napoli, che negli ultimi anni ha sempre lottato per la salvezza, non sempre centrandola, oppure per la promozione dalla Serie B. Rosario Bifulco avrebbe l’obiettivo di rivoluzionare il Napoli Femminile, lanciandola verso traguardi importanti. Una vera e propria svolta per il movimento del calcio femminile a Napoli e più in generale in Campania.

Ovviamente sarà importante investire anche nelle calciatrici, rivoluzionando la rosa. Di certo una sfida complicata da raggiungere, anche perché – è giusto ricordarlo – il Napoli Femminile è una delle poche società del campionato di calcio di Serie A Femminile a non essere associata alla squadra maschile. Altre formazioni come Juventus, Milan, Inter, Roma, Sassuolo e così via, hanno le stesse proprietà delle squadre maschili, dunque una certa potenza economica alle spalle. Così non è a Napoli dove il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, non ha puntato sulla crescita di una formazione femminile in Serie A.