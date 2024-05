Napoli Lecce, striscioni e cori contro la squadra: contestazione dei tifosi – FOTO

I tifosi azzurri continuano la contestazione nei confronti di società e squadra: striscioni e cori in occasione di Napoli-Lecce.

Non accenna a placarsi l’ira dei tifosi partenopei nei confronti di società e squadra. L’ambiente partenopeo continua ad esternare il proprio malcontento per una stagione fallimentare, arrivata dopo la conquista di uno Scudetto che mancava da 33 anni. Salvo clamorosi colpi di scena, la società del presidente Aurelio De Laurentiis resterà fuori da qualsiasi competizione UEFA nella prossima stagione, dopo 14 anni di fila nei tornei continentali. Basterebbe solo questo dato per certificare l’annata messa in mostra dagli azzurri.

In occasione del match Napoli-Lecce, ultima degli azzurri in campionato e con lo Scudetto sul petto, i tifosi del club partenopeo hanno proseguito la loro protesta nei confronti di società e gruppo squadra. Come già successo in più circostanze nel corso di quest’anno, la parte più calda dei supporter azzurri si è scagliata con forza contro la compagine capeggiata da Aurelio De Laurentiis. Il tifo azzurro ha fatto sentire la propria voce, tramite cori e striscioni inequivocabili.

Tifosi contro società e squadra

I tifosi azzurri hanno deciso di calare il sipario della stagione azzurra lanciando l’ennesima contestazione della stagione a margine del match Napoli-Lecce. Dopo i consueti 15 minuti di silenzio in segno di protesta, i supporter del club partenopeo hanno fatto partire una serie di cori dagli spalti dello stadio Diego Armando Maradona, tra questi il solito “meritiamo di più”.

La Curva B ha affisso sugli spalti una serie di striscioni, mettendo in mostra i risultati più macabri ottenuti dal Napoli nel corso di questa stagione. Mentre l’altra parte del settore, la Curva A, ha esposto un duro messaggio, andando a toccare tutti i componenti della società. Il messaggio lanciato dalla Curva A non ha lasciato spazio interpretazioni. Il tifo azzurro non ha badato a mezzi termini per esternare il proprio sconforto legato alla cruenta annata registrata dalla squadra: “Di questa stagione fallimentare l’unica a salvarsi è la maglia…Vada altrove chi per lei non ha dato battaglia!”. Al termine del primo tempo, chiusosi sullo 0-0, non sono mancati i fischi contro la squadra.

Duro striscione dei tifosi – SpazioNapoli.it

La Curva A non fa “prigionieri”, scagliandosi contro chi si sta mostrando indeciso del suo prossimo futuro in azzurro. Aurelio De Laurentiis proverà a smorzare l’animo amaro dei tifosi partenopei in queste ore, facendo leva sulla tematica allenatore. Il patron dei partenopei sembra essere pronto a riprendersi il favore della piazza rilanciando le ambizioni del club affidandosi ad Antonio Conte. Le parti sarebbero vicinissime, con il tecnico ex Juventus e Inter in procinto di firmare un contratto triennale da 8 milioni di euro.