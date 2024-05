Juan Jesus suona la carica: messaggio fortissimo sulla prossima stagione, avete sentito?

Napoli in campo contro il Lecce per l’ultimo turno di Serie A. Juan Jesus lancia un messaggio ai tifosi nel pre gara.

Ultimo giorni di “scuola” per il Napoli di Francesco Calzona. La squadra azzurra quest’oggi chiuderà la propria stagione disputando l’ultimo match di campionato contro il Lecce di Luca Gotti, l’ultima gara con lo Scudetto sul petto per la società di Aurelio De Laurentiis.

La formazione partenopea andrà in scena dianzi al pubblico di casa, cercando di conquistare una vittoria che manca da sei turni. L’ultimo successo del Napoli, infatti, risale alla sfida esterna contro il Monza (7 aprile). Mentre per la vittoria casalinga più recente bisogna tornare indietro fino alla gara Napoli-Juventus del 3 marzo.

Juan Jesus suona la carica

A pochi minuti dal fischio d’inizio, in casa Napoli ha parlato Juan Jesus. Il difensore azzurri ha suonato la carica prima del match tramite i microfoni di Dazn: “Va onorato il nostro lavoro, non siamo ancora in vacanza. Dobbiamo onorare lo Scudetto per rispetto della maglia e per i tifosi”.

Juan Jesus non demorde e rilancia le ambizioni azzurre in vista della prossima stagione: “Ci dispiace per com’è andata l’annata. Voglia riscattarci in vista della prossima stagione. Faremo di tutto per riportare lo Scudetto a Napoli”.