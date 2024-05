Fischi per Di Lorenzo: il coro della curva è da non credere

Serie di fischi per il capitano azzurro, Giovanni Di Lorenzo. Una parte della tifoseria del Napoli ha usato toni forti nei confronti del calciatore partenopeo.

La tifoseria del Napoli continua a non risparmiare nessuno nella contestazione rivolta contro società e squadra. I supporter partenopei sono da tempo sul piede di guerra, usando toni e gesti chiari ed incisi nei confronti di tutti quelli che sono i tesserati della società del presidente Aurelio De Laurentiis. In occasione dell’ultima gara di campionato, andata in atto stamani al Maradona contro il Lecce, i tifosi azzurri hanno lanciato l’ennesimo segnale di protesta con cori e striscioni.

Sono stati molteplici i messaggi di frustrazione che l’ambiente azzurro ha voluto spedire alla compagine del patron Aurelio De Laurentiis per una stagione a dir poco negativa. A finire sul banco degli imputati e finito anche il capitano Giovanni Di Lorenzo, tra gli uomini simbolo che hanno portato il club a vincere lo storico Scudetto nella passata stagione. Proprio a margine dell’ultima gara della stagione, una parte del pubblico azzurro ha riservato un trattamento molto duro.

Di Lorenzo nel mirino dei tifosi

Nei minuti finali della gara, il capitano del Napoli è stato vittima di una reazione decisamente pesante da parte di una buona fetta della tifoseria azzurra. Nel momento della sostituzione, avvenuto al minuto 85 con Mazzocchi, Giovanni Di Lorenzo ha incassato una serie di fischi assordanti. A rincarare la dose ci ha pensato la Curva A, intonando il coro “via da napoli”.

Una buona parte della tifoseria non ha gradito le voci legate ad una possibile richiesta da parte di Giovanni Di Lorenzo nel voler lasciare Napoli. Stando ai rumors di mercato, il difensore azzurro starebbe maturando l’idea di lasciare l’ombra del Vesuvio in vista della prossima sessione estiva di mercato. Sul calciatore si sarebbero fiondati Inter e Juventus.

La piazza ha riservato lo stesso trattamento anche al resto della squadra al termine della gara, in cui il Napoli non è andato oltre il deludente punteggio dello 0-0. Gli azzurri hanno chiuso la loro stagione da decimi in classifica, vedendosi di conseguenza fuori dalle coppe europee dopo 14 anni di fila nelle competizioni continentali.

La squadra di Calzona ha calato il sipario sulla propria stagione allungando a quota 7 la striscia di gare senza la gioia della vittoria. L’ultima volta che gli azzurri hanno messo le mani sui tre punti risale al 7 aprile contro il Monza. Mentre per il trionfo casalingo più recente bisogna tornare addirittura al 3 marzo contro la Juventus.