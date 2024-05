Calciomercato Napoli, svolta incredibile per Kvara: da Parigi allarmano tutti

Calciomercato Napoli, non solo Osimhen vicino alla cessione. Allarme Kvaratskhelia: da Parigi pronti a sborsare una grossa cifra.

Mancano ormai poco al calcio d’inizio di Napoli-Lecce, ultima gara del campionato di Serie A. Sicuramente ci si aspettava un epilogo diverso. Il Napoli chiuderà verosimilmente la stagione al decimo, o al massimo al nono posto. Un risultato a dir poco insoddisfacente.

Ecco quindi che in estate potrebbe prendere il via, in estate, una totale rivoluzione. I primi passi sono stati mossi in ambito dirigenziale. Manna sarà il nuovo direttore sportivo. In queste ore si sta lavorando alla chiusura dell’allenatore, con Conte come grande favorito.

Quella contro il Lecce è anche l’ultima occasione per vedere in maglia azzurra alcuni reduci dello scudetto 2023. Zielinski lascerà a zero, ma anche Di Lorenzo – che è in rotta con la società – potrebbe salutare. È tempo dei saluti anche per Osimhen, sul quale pende un’onerosa clausola di 130 milioni di euro e su cui ci sono rumors, da tempo, sul Paris Saint-Germain. Ma, a sorpresa, tale cifra potrebbe essere sborsata per Khvicha Kvaratskhelia.

Kvaratskhelia e Osimhen nel mirino del PSG: clamoroso scenario

La cessione di Osimhen probabilmente finanzierà il mercato. Tuttavia non ci sono tanti club disposti a sborsare tale cifra in giro per l’Europa. Il club più accreditato a farlo, almeno stando alle news degli ultimi mesi, è il PSG, che in estate perderà Mbappé. L’edizione odierna di Tuttosport apre ad uno scenario inaspettato, che vede addentrarsi nella questione anche Kvaratskhelia.

“Osimhen che lascerà il club azzurro in cambio dei 130 milioni previsti dalla clausola, ma che ancora non è chiaro chi sarà a pagarla: il Psg sembrerebbe interessato ad investire una somma così alta più per Kvaratskhelia che per il nigeriano”, questa la suggestione del quotidiano. I tanto discussi 130 milioni di euro potrebbero dunque arrivare non dalla cessione di Osimhen, ma da quella dell’esterno georgiano.

Anche Kvaratskhelia piace al PSG: l’indiscrezione di calciomercato

Di certo perdere entrambi i due giocatori più talentuosi della rosa, nella stessa estate, può essere un duro colpo per i tifosi. Tuttavia dire no ad un bottino di oltre 130 milioni di euro non è facile. E questo discorso vale per qualsiasi società, a prescindere dal blasone o dai risultati. Con una doppia cessione si andrebbe poi incontro ad una somma ancor più alta, con la quale di fatto si andrebbero ad accogliere tutte le richieste di Conte – che sembra oramai molto vicino alla panchina del Napoli – sul mercato.