Ultim’ora Napoli, incontro tra Gasperini e l’Atalanta: la notizia è da non credere!

Ha dell’incredibile quanto appena trapelato sul tecnico orobico, adesso potrebbe cambiare tutto: oggi la giornata decisiva.

Ore intense per il futuro del Napoli, si fa sempre più vicina la scelta del futuro allenatore che guiderà la formazione azzurra nelle prossime stagioni. La dirigenza partenopea è a lavoro per trovare l’accordo decisivo con il tecnico a cui sarà affidata la gestione della squadra, i tifosi fremono per l’attesa che sta accompagnando gli ultimi giorni e aiuta a guardare a futuro con maggiore entusiasmo. Il nome più caldo dell’ampio casting diretto da Aurelio De Laurentiis sembra essere quello di Gianpiero Gasperini, pupillo del patron azzurro da tanti anni. L’allenatore orobico, attraverso le dichiarazioni post finale di mercoledì, ha fatto trapelare il forte interesse dei partenopei e, soprattutto, la grande stima verso la piazza napoletana. Gli azzurri, però, aspettano che l’ex Genoa si separi dall’Atalanta, dunque sarà decisivo l’incontro di quest’oggi: attenzione, perché potrebbe incredibilmente cambiare tutto.

Clamoroso Gasperini, ha messo in stand – by il Napoli!

La notizia dell’ultim’ora ha dell’incredibile, Gianpiero Gasperini avrebbe messo in stand – by la pista Napoli. A riferirlo è il giornalista ed esperto di mercato Alfredo Pedullà sul proprio canale X, di seguito quanto da lui dichiarato:

“Gasperini ha dato priorità assoluta all’Atalanta, Percassi lo incontrerà per offrirgli un mega rinnovo e un mega mercato. Il tecnico vorrà qualche garanzia in più sulle operazioni in entrata, ma per ora ha messo in stand – by qualsiasi altra tentazione“.

Questo il virgolettato social di Pedullà che evidenzia la volontà di Gasperini di concentrarsi esclusivamente sulle proposte dell’Atalanta, nelle prossime ore potrebbe incredibilmente cambiare tutto. Il prosieguo della permanenza con gli orobici, infatti, sembrava molto lontana pur considerando le stesse parole dell’allenatore che aveva esplicitato come “di solito si saluta quando si vince”.

La notizia sul tecnico bergamasco ha suscitato l’enorme sorpresa da parte del popolo azzurro che si era quasi convinto di vedere l’ex Genoa sulla panchina partenopea. L’affare, d’altra parte non è di certo sfumato, ma si avvicina incredibilmente il rinnovo della guida di Grugliasco con il club di Percassi. Possono, a questo punto, riaprirsi ulteriori e già cercate piste per Aurelio De Laurentiis, il presidente azzurro dovrà mantenere vivi i contatti con altri allenatori in attesa dell’incontro tra Gasperini e Percassi che offrirà indicazioni decisive per il futuro. Napoli – Gasperini, il matrimonio potrebbe incredibilmente sfumare per l’ennesima volta.