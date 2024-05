Gasperini fa tremare Percassi, acquisti e non solo: le richieste per restare all’Atalanta

Spuntano le condizioni poste dal tecnico di Grugliasco per proseguire la permanenza a Bergamo, decisivo l’incontro delle prossime ore.

Giorni di attesa per il Napoli, chiamato a scegliere la guida tecnica su cui puntare per le prossime stagioni. In seguito alla sfida di domenica pomeriggio, infatti, anche Francesco

Calzona lascerà la panchina del Diego Armando Maradona per concentrarsi esclusivamente sulla Slovacchia. La dirigenza partenopea ha dunque avviato un casting per il prossimo allenatore e il nome in vantaggio è sicuramente Gianpiero Gasperini.

L’esperto tecnico dell’Atalanta è reduce da una straordinaria impresa contro il Leverkusen che è valsa la vittoria dell’Europa League, traguardo che potrebbe avvicinarlo a salutare Bergamo per giungere alle pendici del Vesuvio. Tuttavia, l’addio del Gasp sembra essere tutt’altro che imminente poiché ci sono le condizioni per arrivare al rinnovo di contratto: quest’ultimo, però, sarà possibile solo in caso di soddisfacimento delle richieste del classe 58, qui svelate.

Incontro Gasperini – Percassi, quante richieste dal tecnico: il Napoli osserva

Ore decisive per il futuro del Napoli, chiamato a eleggere l’allenatore delle future stagioni. Il primo nome della lista è quello di Gasperini, tecnico molto apprezzato da Aurelio De Laurentiis che attende, da osservatore, le vicende tra il tecnico e la Dea. Le parti, infatti, si incontreranno a breve e l’appuntamento sarà decisivo per delineare il futuro di Gasperini che, come svelato dalla Gazzetta dello Sport, avanzerà molte richieste al presidente Percassi. Di seguito quanto evidenziato:

“Cosa chiede Gasperini? Di aumentare gli investimenti, anche a costo di ridurre le plusvalenze e ritoccare il tetto ingaggi. Gasp vuole 2-3 campioni fatti in attacco, un centrocampista di fisico e palleggio e la permanenza di Koopmeiners”.

Secondo quanto si legge sulla rosea, l’allenatore di Grugliasco ha ben chiare le condizioni che permettano di proseguire la propria permanenza a Bergamo. Tuttavia, saranno da capire le intenzioni di Percassi nell’accontentare il tecnico che ha regalato il primo trofeo europeo della storia atalantina.

In caso di mancato accordo tra il presidente e l’ex Genoa, ci sarebbero tutte le condizioni a favore del Napoli per affondare il colpo. Gli azzurri osservano e sperano dall’esterno, la qualificazione di “donna bellissima” nei confronti della società partenopea ha fatto breccia nel cuore della dirigenza e dell’intera piazza napoletana. Gasperini può essere il prescelto per tentare la rinascita della squadra tre volte scudettata, le sue idee di gioco si sposerebbero alla perfezione con la filosofia calcistica degli azzurri.