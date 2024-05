Ultim’ora Napoli, bomba in diretta di De Maggio su Gasperini e Conte!

Il Napoli a breve annuncerà l’allenatore per il prossimo anno. Una notizia dell’ultim’ora svela un retroscena riguardo le situazioni Antonio Conte e Gian Piero Gasperini

Dopo una stagione al di sotto delle aspettative, il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore. La squadra, che aveva iniziato l’anno con l’ambizione di difendere il titolo conquistato sotto la guida di Luciano Spalletti, ha dovuto presto fronteggiare numerosi ostacoli lungo il proprio cammino, che come risultato hanno portato alla quasi sicura esclusione dalle posizioni che garantiscono l’accesso alle coppe europee. Il presidente Aurelio De Laurentiis è al lavoro per regalare alla piazza un grande allenatore. Tra i possibili candidati, in pole da settimane ci sono Antonio Conte, fermo dopo l’esperienza in terra inglese, e Gian Piero Gasperini, fresco vincitore dell’Europa League con l’Atalanta. La scelta del nuovo tecnico sarà determinante per le ambizioni di rivalsa del Napoli, ed è per questo motivo che il patron azzurro non può farsi trovare impreparato. Una notizia dell’ultim’ora svela due novità importanti al riguardo.

Napoli, bloccati sia Gasperini che Conte, si aspetta una risposta positiva da uno dei due

Nel corso del pomeriggio, il giornalista e direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, Valter De Maggio, ai microfoni della trasmissione radiofonica Radio Goal, ha rilasciato un’importante dichiarazione in cui svela un retroscena riguardo alla scelta dell’allenatore in casa Napoli, che vede come protagonisti Antonio Conte e Gian Piero Gasperini:

Fatemi fare i complimenti al Napoli, perché mi arrivano notizie che mi fanno stare sereno. Gasperini entro domani darà la sua risposta al Napoli, se dovesse essere positiva, il club è pronto per metterlo sotto contratto. Se invece la risposta dovesse essere negativa, De Laurentiis è nelle condizioni, già da sabato mattina, di poter mettere sotto contratto Antonio Conte! Quindi vanno fatti i complimenti al Napoli sia nel caso arrivasse Gasperini, ma anche nel caso non dovesse arrivare.

Gasperini o Conte, il Napoli cascherà bene in ogni caso. Due tra i migliori allenatori in circolazione sono vicini a legarsi alla causa azzurra, pronti per rilanciare capitan Di Lorenzo e compagni verso la vetta della classifica, dopo la battuta d’arresto di questa stagione.

Due puristi della difesa a 3, con il secondo più propenso ad adattarsi alla linea a 4. Comunque vada, la scelta dell’allenatore dovrà essere accompagnata da un mercato adeguato: troppe le lacune in termini di rosa dimostrate dagli ex campioni d’Italia, che devono ritrovarsi al più presto, magari con nuovi compagni che possano alzare il livello complessivo del gruppo.