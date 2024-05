Novità Gasperini, De Laurentiis già gongola: spunta una clausola con l’Atalanta!

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per la prossima stagione. Una notizia dell’ultim’ora svela una novità clamorosa riguardo il contratto di Gasperini.

Il Napoli è alla costante ricerca di un nuovo allenatore per rilanciarsi dopo la stagione deludente che sta per concludersi, segnata da risultati ampiamente al di sotto delle aspettative. Nonostante un inizio discreto, la squadra non è riuscita a venir fuori dalle difficoltà di metà stagione, culminate con il doppio esonero di Garcia e Mazzarri, e seguite dall’avvicendamento di Ciccio Calzona che, trovatosi a dover gestire il caos più totale, terminerà con ogni probabilità fuori dalle posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee. Il presidente Aurelio De Laurentiis è deciso nel voler trovare un nuovo tecnico capace di rilanciare prepotentemente il gruppo. Tra i candidati, nelle ultime settimane, si sente sempre più spesso il nome di Gian Piero Gasperini, fresco vincitore dell’Europa League con l’Atalanta. Una notizia dell’ultim’ora svela una novità clamorosa presente nel contratto del tecnico che lo lega ai bergamaschi.

Napoli, Gasperini può liberarsi dall’Atalanta con una clausola unilaterale

Nel corso della giornata odierna, durante la trasmissione radiofonica Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, il giornalista e direttore Valter De Maggio ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni che svelano una novità sull’attuale contratto che lega l’Atalanta e Gian Piero Gasperini:

Giovanni Manna lavora venti ore al giorno, la mia sensazione è che De Laurentiis abbia un accordo già fatto con Gian Piero Gasperini. Posso dire che Gasperini nel contratto ha una clausola con cui potrebbe liberarsi senza pagare penali all’Atalanta: se volesse lasciarsi nel modo migliore con Percassi, potrebbe dire di aver fatto il massimo con l’Europa League e dopo otto anni potrebbe cimentarsi con una nuova esperienza.

Gasperini può salutare la Dea in qualsiasi momento, unilateralmente. Il presidente Antonio Percassi, nonostante le parole al miele nei confronti del tecnico di Grugliasco, e la volontà palesata di continuare insieme, potrebbe presto dover salutare il Gasp. Le dichiarazioni scherzose del tecnico di ieri sera, nel post partita ai microfoni di SkySport, lasciano parecchi spiragli aperti.

I tifosi del Napoli attendono impazienti, le prossime ore potrebbero essere decisive per scoprire il volto del mister che siederà sulla panchina azzurra, il prossimo giugno. Gasperini, dopo otto anni ed un trofeo europeo conquistato contro i favori del pronostico, è pronto a cimentarsi in una nuova sfida, magari sotto l’ombra del Vesuvio.