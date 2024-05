Gasperini prossimo allenatore del Napoli? Annuncio in diretta dopo la vittoria dell’Europa League!

L’Atalanta ha appena vinto la finale di Europa League. Il tecnico Gasperini ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni riguardo il suo futuro

L’Atalanta ha compiuto un’impresa storica vincendo la finale di Europa League, coronando così un percorso straordinario sotto la guida di mister Gian Piero Gasperini. La vittoria di questa sera contro i tedeschi del Bayer Leverkusen rappresenta il culmine di un percorso lungo anni, fatto di tanto duro lavoro, per una squadra che ha dimostrato, sotto la guida del Gasp, di poter competere ai massimi livelli europei. Il tecnico sessantaseienne, alla guida della Dea ormai da diverse stagioni, è stato il principale artefice di questo successo, riuscendo a valorizzare al meglio il talento dei suoi giocatori. Il trionfo in Europa League potrebbe essere l’ultimo atto di questa storia d’amore tra le parti, perché il Napoli da diverse settimane punta forte sul tecnico di Grugliasco, che pare essere pronto a cambiare aria. Al termine della partita, sono emerse importanti novità in merito.

Napoli, Gasperini apre all’addio dopo la vittoria dell’Europa League

Ai microfoni della Rai, durante i festeggiamenti, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni che riguardano il suo possibile futuro lontano da Bergamo e non solo:

Adesso festeggiamo, domani e nei prossimi giorni parliamo con il presidente. Chiaro è che se dovesse esserci un modo perfetto per uscire sarebbe questo, da vincente. Siamo orgogliosi del percorso fatto e di aver vinto senza debiti. Magari c’è chi ha tanti debiti e vince tanti trofei, ma come lo abbiamo vinto noi oggi è un’altra storia.

Le parole di Gasperini aprono a un futuro lontano dalla Dea, si tratterebbe però di un addio da vincente. Ha trasformato l’Atalanta in una realtà importante del calcio europeo: oltre 200 vittorie, tre qualificazioni consecutive in Champions League, e un gioco ultra offensivo più che riconoscibile. La vittoria di questa sera corona un ciclo straordinario, e aggiunge un trofeo internazionale alla sua carriera lunga circa trent’anni. Il Napoli resta vigile, intanto prepara l’affondo decisivo. La scelta, che nelle ultime settimane pare debba cadere su uno tra l’atalantino, Antonio Conte, Vincenzo Italiano e Stefano Pioli, potrebbe essere comunicata nelle prossime giornate.

I tifosi del Napoli attendono, e sperano di scoprire chi siederà sulla panchina azzurra quanto prima, con l’augurio di troncare definitivamente con il recente passato, fatto di tante delusioni sportive, per rilanciarsi prepotentemente sul palcoscenico italiano, magari sotto la guida dell’esperto Gasp.