Gasperini diviso tra Atalanta e Napoli: ha preso una decisione da non credere

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore e in pole c’è Gian Piero Gasperini. Una notizia dell’ultim’ora svela una novità importante riguardo il tecnico atalantino.

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo allenatore per risollevarsi, visti i recenti risultati ben al di sotto delle aspettative. Mister Francesco Calzona, che sta cercando di preparare l’ultima partita di campionato nel migliore dei modi, con ogni probabilità non riuscirà a invertire il trend intrapreso dagli azzurri in seguito all’esonero di Walter Mazzarri, terminando così la stagione fuori dalle posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni europee. Il presidente Aurelio De Laurentiis spinge forte per trovare l’accordo con uno nuovo tecnico, e il prescelto pare sia Gian Piero Gasperini, fresco di vittoria in Europa League con l’Atalanta. Nel corso del pomeriggio è apparsa un’importante indiscrezione che riguarda da vicino il tecnico atalantino: pare abbia preso una decisione riguardo il suo futuro.

Panchina Napoli, Gasperini rifiuta tutti, vuole solo gli azzurri

Nel corso della giornata odierna, sul profilo ufficiale X di Radio Kiss Kiss Napoli, è stata riportata un’importante indiscrezione che riguarda Gian Piero Gasperini dell’Atalanta . Il tecnico, nelle ultime ore, pare abbia preso una decisione definitiva, aspetta solo il Napoli di Aurelio De Laurentiis:

Ultimissime Gasperini: ore di riflessione, ha rifiutato il Benfica, l’Arabia Saudita, due club della Premier. Se lascia Bergamo ha già scelto: solo il Napoli

Gasperini è pronto a salutare i tifosi bergamaschi. Il presidente atalantino, Antonio Percassi, sta provando a convincere il Gasp a restare ancora un anno, sin dal triplice fischio della partita di ieri sera. Il tecnico di Grugliasco ha invece palesato la volontà di cambiare aria, definendo scherzosamente, ai microfoni di SkySport, l’Atalanta come la propria moglie con i figli, e la squadra che lo tenta (il Napoli) come una nuova bella donna.

Se quanto emerso da queste indiscrezioni corrisponde a verità, il Napoli per Gasperini rappresenta un’opportunità ben più grande di ciò che può sembrare ad oggi. La squadra viene dalla peggior stagione degli ultimi anni, e molti calciatori andranno via. Scommettere su un progetto del genere significa in primis credere tanto in se stessi, e in seconda istanza rende l’idea di quanto sia attrattivo il capoluogo campano per chi lo ammira da fuori.

I tifosi azzurri sono in trepidante attesa, le prossime ore saranno decisive per scoprire il prossimo allenatore della loro squadra del cuore. Il Gasp, dopo quella bozza di contratto recapitatagli su un fazzoletto dal presidente De Laurentiis diversi anni fa, potrebbe per davvero legarsi alla causa partenopea.