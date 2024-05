Futuro Kvaratskhelia, ADL risponde alle critiche: il retroscena sul georgiano

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è ancora tutto da definire, sarà rinnovo o cessione per il georgiano: le ultime.

Il Napoli inizia a porre le basi per il proprio futuro. Ci sarà tanto da lavorare nell’estate della rifondazione, ripartendo praticamente da zero a seguito di una delle annate peggiori della gestione di Aurelio De Laurentiis.

In tanti saluteranno l’ombra del Vesuvio, tanti altri arriveranno. In pochi, pochissimi, rappresentano dei punti fermi, certi di non essere ceduti. Tra questi ci potrebbe essere Khvicha Kvaratskhelia, stella georgiana del Napoli ed MVP dello scorso campionato, l’ala sinistra è ormai da tempo in trattativa con la società per il rinnovo, ad oggi senza aver raggiunto alcun risultato concreto.

Kvaratskhelia, quale sarà il futuro del georgiano? Le ultime news su “Kvaradona”

Ad oggi, però, nessun accordo è stato raggiunto in merito, anzi, le voci relative ad interessamenti di alcuni top club, in particolar modo il Paris Saint Germain, si sono fatte sempre più insistenti, destando non poche preoccupazioni tra i tifosi partenopei. De Laurentiis negli ultimi tempi è stato chiaro in tal senso: “Kvaratskhelia ha un contratto sino al 2027, sono tranquillo. Cessione, tutti sono cedibili, bisogna vedere chi può e vuole comprarli”, dichiarazioni di facciata, in cui il patron del Napoli ha cercato di negare la necessità di un prolungamento.

Un prolungamento ad oggi “doveroso”, considerando che il giocatore più forte della rosa probabilmente, percepisce attualmente uno dei 3 stipendi più bassi tra i calciatori azzurri, una sorta di ossimoro bello e buono. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sarebbero 3 i nodi da sciogliere in merito ad un possibile rinnovo: durata, stipendio e clausola. Insomma, ad oggi è ancora lontana la strada verso la firma, nonostante l’intenzione societaria di trattenerlo.

E nel caso in cui non si rinnovasse? La proposta indecente che dovrebbe arrivare sulla scrivania del leader della FilmAuro dovrebbe raggiungere i 120, 130 o addirittura 140 milioni, una cifra monstre, che supererebbe nell’ultimo causo anche quella relativa alla clausola di Victor Osimhen, certa ed illustre cessione della prossima estate. Insomma, staremo a vedere, a breve verrà annunciato il nuovo allenatore e il futuro del Napoli verrà delineato. Appare certo però ad oggi, il peso di Kvaratskhelia sotto l’aspetto tecnico, un patrimonio da tutelare, anche in virtù dei prossimi allenatori. Non resta che attendere.