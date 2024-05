Calciomercato Napoli, Manna scatenato: già 6 obiettivi individuati

Prende forma il calciomercato del Napoli, con il neo direttore sportivo Giovanni Manna già al lavoro per definire la rinascita del club.

Giovanni Manna è ormai a tutti gli effetti il nuovo direttore sportivo del Napoli. L’ex numero 1 della Next Gen della Juventus, sarà l’uomo da cui partirà la rinascita del club partenopeo, reduce dalla peggiore annata degli ultimi 15 anni, proprio nella stagione che ha visto Di Lorenzo e compagni affacciarsi alla Serie A con il tricolore cucito sul petto. Una sorta di ossimoro, sintesi perfetta degli errori commessi negli ultimi 12 mesi.

Calciomercato Napoli, al via la rivoluzione: i nomi sul taccuino di Manna

Sarà quindi rivoluzione, un pò come accaduto nel 2022, estate che ha fatto da spartiacque alla storia del Napoli, consegnando all’attuale commissario tecnico dell’Italia, Luciano Spalletti, il team da lui plasmato ed in grado di dominare il campionato.

SKY Sport, ha provato a fare il punto sulla rosa con cui il Napoli potrebbe affacciarsi alla prossima stagione, cercando di delineare un quadro generale di quest’ultima, almeno secondo le idee di Giovanni Manna, a partire dalla porta: secondo l’emittente, sarà ancora Alex Meret a difendere i pali del club, secondo Manna e società, l’ex SPAL avrebbe ancora molto da dare. In difesa l’obiettivo numero 1 è Buongiorno, difensore del Torino e della nazionale italiana, il centrale è al centro di varie voci di mercato, ma secondo molti addetti ai lavori Aurelio De Laurentiis potrebbe essere disposto ad un sacrificio per lui, sopperendo con un anno di distanza all’addio di Minjae Kim.

A centrocampo verranno rivalutati Gianluca Gaetano e Michael Folorunsho. Entrambi si sono ben disimpegnati con Cagliari ed Hellas Verona, contribuendo in maniera chiara ed evidente alla salvezza di entrambe. In avanti, invece, sarà necessario ovviamente sostituire Osimhen, con i soliti nomi ormai nella list del nero d.s. Ci sarebbe inoltre l’idea di avvicinare alla porta Jack Raspadori, vittima di un equivoco tattico nel corso di questo campionato, inoltre, piace molto la stella del Genoa Gudmundsson.

Queste le idee su grandi linee, il tutto in attesa del nuovo tecnico, che ovviamente inciderà nelle scelte societarie delineando il proprio progetto tecnico sul rettangolo verde. Il cerchio in tal senso si sarebbe ormai ristretto attorno a pochi allenatori, di cui ormai non c’è neanche più bisogno di scrivere. Ancora poco tempo e scopriremo la verità in tal senso. I tifosi attendono.