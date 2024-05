Mercato Napoli, si profila un Gabri Veiga bis: nuovo smacco dall’Arabia Saudita

Il Napoli è alla ricerca di affari sul mercato. Un esperto centrocampista, accostato agli azzurri nelle ultime settimane, potrebbe finire in Arabia Saudita

Il Napoli sta programmando il prossimo mercato in entrata ed uscita, in vista della sessione estiva ormai alle porte. Alcuni calciatori sono sul punto di partire, altri, invece, sono finiti sotto la lente d’ingrandimento del presidente Aurelio De Laurentiis, che deve sciogliere gli ultimi dubbi sulla rosa del futuro da presentare al prossimo mister che siederà sulla panchina azzurra. Oltre alla difesa, vero tallone d’Achille della stagione partenopea, la dirigenza punta a migliorare attacco e centrocampo. Con l’addio ufficiale di Piotr Zielinski, e la mancata riconferma (quasi certa) di Leander Dendoncker e Hamed Junior Traorè, al Napoli sono state accostate nelle ultime settimane diverse opzioni per la seconda linea di gioco. Uno dei profili vicini ai partenopei, in rotta di collisione con il suo attuale club, rischia di sfumare per l’interessamento della ricca Arabia Saudita.

Napoli, Luis Alberto apre all’Arabia Saudita dopo il flirt dello scorso anno

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, Luis Alberto, in uscita dalla Lazio e accostato al Napoli negli ultimi giorni, sarebbe tentato di accettare una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita, dopo il secco no dello scorso anno:

La storia tra la Lazio e Luis Alberto non è mai stata così vicina alla conclusione, sempre che il mercato concretizzi una soluzione per procedere con la cessione. La You First, scuderia che gestisce il giocatore spagnolo, non ha mai confermato le voci di mercato che sono rimbalzate da Doha o da Siviglia. Neppure quella che vuole il Napoli sulle sue tracce. Luis, a Doha, stavolta andrebbe. L’anno scorso, prima del rinnovo, l’assalto dell’Al-Duhail, quantificato in 15 milioni, non era andato a buon fine.

Luis Alberto è uno dei giocatori chiave della Lazio di Igor Tudor, forse l’elemento di maggiore qualità presente nel club del presidente Claudio Lotito. In Serie A, da quando veste la maglia dei biancocelesti, è sceso in campo in 241 occasioni, siglando 47 gol e servendo 65 assist per i compagni. La classe che lo spagnolo mette in mostra quando chiamato in causa raramente la si apprezza su i campi di A. Inoltre, maturando, è diventato un calciatore completo, capace di interpretare più ruoli del centrocampo.

Le voci che lo accostano al Napoli sicuramente hanno fatto piacere ai tifosi partenopei. Le ultime indiscrezioni, che lo vedono vicino ad accettare la ricca offerta araba, rischiano di rievocare i brutti ricordi vissuti durante la telenovela del passaggio di Gabri Veiga dal Celta Vigo agli azzurri, trattativa data per fatta e poi sfumata per l’inserimento dell’Al-Ahli nell’ultima settimana dello scorso agosto.