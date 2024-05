Hamsik: rivelazione a sorpresa dell’agente sul ritorno a Napoli, poi l’annuncio su Lobotka

Marek Hamsik ritorna al Napoli? Rivelazione a sorpresa dell’ex agente e annuncio sul futuro di Lobotka.

La stagione del Napoli volge al termine: solo due match dividono gli azzurri dalla fine di un’annata estremamente negativa. Dopo la vittoria dello scudetto ci si sarebbe aspettati tutt’altro campionato, invece i partenopei rischiano seriamente di finire fuori ogni competizione europea. Ben tre gli allenatori avvicendati nel corso della stagione: Rudi Garcia, Walter Mazzarri e Francesco Calzona. Ma nessuno tra loro è riuscito a dare una sterzata a una squadra allo sbando.

Avrebbe potuto Francesco Calzona, almeno secondo l’agente di Marek Hamsik, Martin Petras, intervenuto a Radio CRC. Secondo il procuratore dell’ex capitano del Napoli, il CT della Slovacchia avrebbe potuto giovare del supporto proprio di Hamsik, che è stato vicino al ritorno in azzurro proprio con Calzona, salvo poi decidere di restare in patria per curare la crescita della sua scuola calcio.

Intervista a Martin Petras, agente di Marek Hamsik

Ecco quanto detto da Petras nel corso del programma “Si Gonfia La Rete”:

Hamsik poteva essere un aiuto per Calzona a Napoli, per lo spogliatoio, per la gestione dei ragazzi. Poteva dare una mano perché ciò che percepisco è l’anarchia nello spogliatoio e uno come Hamsik poteva aiutare Calzona e la società.

Non poteva poi mancare un passaggio su Stanislav Lobotka, regista slovacco tra i pochi azzurri ad aver disputato una stagione positiva. Si rincorrono le voci di mercato sul centrocampista, attenzionato in particolare dal Barcellona di Xavi. Secondo Petras, però, il 68 sarà in ritiro con il Napoli a Dimaro. Ecco quanto evidenziato:

Penso che Lobotka quest’estate sarà a Dimaro come sempre. Da ciò che si dice in Spagna, il Barcellona non può spendere soldi e Lobotka ha il suo prezzo. Sarebbe bello, ma lo vedo ancora a Napoli. Il tecnico lo stima, ma poi bisogna fare i conti con i soldi e senza soldi a Napoli non prendi niente. Certo, nel calcio può succedere sempre tutto, ma il ragazzo è contento a Napoli.

Lobotka è sicuramente uno dei punti cardine del Napoli, sia del presente che del futuro. L’intenzione della società per la prossima stagione sarà quella di rivoluzionare gran parte dell’organico, ma lo slovacco è stato inserito in una brevissima lista di calciatori ritenuti fondamentali per ripartire, insieme ad Amir Rrahmani e Khvicha Kvaratskhelia. I tifosi del Napoli sperano che un giorno, magari non troppo lontano, Lobotka possa guidare i partenopei in campo con Marek Hamsik nello staff tecnico o dirigenziale.