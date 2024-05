Mercato Napoli, doppio colpo dalla Serie A per Conte: i nomi

La chiave per ripartire è il mercato, ed il Napoli lo sa. Non a caso, il presidente De Laurentiis starebbe valutando diversi colpi in entrata.

Sono giorni caldi in casa Napoli per il futuro del club. Nelle ultime settimane, si starebbero intensificando i contatti con il nuovo allenatore in vista delle prossime stagioni. L’obiettivo principale porta il nome di Antonio Conte, il quale è ormai avanti nelle gerarchie di Aurelio De Laurentiis. L’ex calciatore è pronto ad un ritorno in panchina e vuole farlo col botto. Infatti, prima di mettere nero su bianco la propria firma vorrebbe delle garanzie importanti. Quest’ultime sono ormai chiare, in quanto il club Campione d’Italia uscente vuole ripartire dopo l’annata allo sbando.

La chiave per assecondare le richieste di Conte passa anche dal mercato. Parliamo di un allenatore vincente, il quale può avanzare pretese importanti prima di firmare l’accordo. Ovviamente, la rosa del Napoli dovrà essere puntellata, infatti già due calciatori son finiti nel mirino partenopeo. Tale discorso è legato anche alle possibili cessioni, basti ripensare a Piotr Zielinski che vestirà la maglia dell’Inter e Victor Osimhen ormai sempre più nel mirino delle grandi big.

Mercato Napoli, due calciatori nel mirino: la strategia

Antonio Conte e il Napoli son pronti ad unirsi. Tra le file azzurre è il momento della progettazione, ovvero una della fasi cruciali per la stagione che verrà. Dopo l’annata allo sbando c’è tanta voglia di ripartire, motivo per il quale si proverà a costruire una squadra all’altezza. Come riportato da “La Repubblica” il presidente De Laurentiis è pronto a soddisfare le richieste economiche dell’allenatore e al tempo stesso quelle legate al mercato. Ovvio che, però, manca ancora qualcosa per chiudere l’accordo.

A proposito di mercato, questa la notizia riportato dal quotidiano_

“Sull’ingaggio (di Conte, ndr) non ci sono invece divergenze e nemmeno sulle prime mosse di mercato, con i punti fermi della conferma di Kvaratskhelia e i sondaggi già fatti con il Genoa per l’attaccante danese Gudmundsson e con la Lazio per Luis Alberto”.

Due nomi che già sono circolati nelle scorse ore e che potrebbero fare al caso del nuovo Napoli targato Conte, nel caso in cui il leccese dovesse chiudere l’accordo con i partenopei. Le prossime settimane saranno cruciali per capire il futuro del Napoli. Aurelio De Laurentiis ha già le idee molto chiare, ma prima dovrà essere definito il nome del neo allenatore. Antonio Conte scalpita ed è al momento in pole per sedersi sulla panchina del Diego Armando Maradona.