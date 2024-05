Bomba dalla Francia: “È sul mercato”, la news interessa al Napoli

Sarà una estate di rivoluzione in casa Napoli, quest’oggi, un’ultima news dalla Francia potrebbe interessare parecchio agli azzurri.

Aurelio De Laurentiis lo sa: l’estate alle porte sarà quella della rivoluzione, la seconda nel giro di due anni, strano a dirsi per una squadra che solamente un anno fa vinceva lo scudetto. Gli errori societari sono stati palesi, evidenti, forse ne è finalmente conscio lo stesso patron dei partenopei, consapevole di una scossa resasi ormai necessaria.

In molti daranno l’addio al Diego Armando Maradona, così come tanti altri, invece, abbracceranno la loro nuova piazza, a partire dall’allenatore. Un allenatore, che secondo le news delle ultime ore, potrebbe essere Antonio Conte.

Dalla Francia: il Paris Saint Germain prende la decisione definitiva sul calciatore

Il tecnico pugliese ex Tottenham ed Inter, si starebbe sempre più avvicinando alla panchina azzurra, complice la corte sfrenata di De Laurentiis, che già lo scorso novembre, prima dell’esonero di Rudi Garcia, cercò di affidargli la panchina azzurra. Una proposta che ricevette un cortese rifiuto: i due sono buoni amici, ma Conte ribadì al presidente di non gradire panchine “in corsa”, preferendo rimandare il proprio rientro alla prossima estate.

Un’estate ormai arrivata e che potrebbe essere dal sapore azzurro per Conte. L’allenatore pugliese, da sempre famelico di vittorie, avrebbe ovviamente pretese alte in sede di calciomercato, un calciomercato che si baserebbe soprattutto sui 120 – 130 milioni derivanti dalla cessione di Victor Osimhen. Un Osimhen che potrebbe essere destinato ai top club di Premier League, oppure al Paris Saint Germain, tra i club più potenti del globo.

Proprio il PSG, secondo L’Equipe, avrebbe preso una decisione su un proprio calciatore, una decisione che potrebbe interessare particolarmente al Napoli. Milan Skriniar, secondo il noto quotidiano francese, infatti, dovrebbe essere ceduto per scelta del club parigino nei prossimi mesi. Una cessione che diventerebbe opportunità per il Napoli, soprattutto in caso di firma di Conte. Il tecnico pugliese, nel corso della sua esperienza all’Inter, che portò in dote lo scudetto, fece dello slovacco uno dei punti fermi del proprio terzetto difensivo. Facile quindi immaginare che per coprire il buco lasciato scoperto da ormai un anno con la partenza di Kim, Conte possa chiedere un investimento del genere.

Insomma, una trattativa non esiste, siamo nel campo delle ipotesi, ma l’associazione Conte – Skriniar è tutto fuorché insensata. Vedremo se si svilupperà qualcosa nei prossimi mesi.