Napoli vs Inter sul mercato: la verità di Ausilio su Zielinski e Gudmundsson

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, parla in maniera aperta di alcune trattative che si intrecciano con il mercato del Napoli.

Il campionato e la stagione del Napoli volgono al termine, gli azzurri hanno fortemente deluso le aspettative e non sono riusciti a confermarsi dopo aver vinto lo scudetto nella passata annata. I tre cambi di allenatore e le tante difficoltà hanno dimostrato come agli azzurri serva una forte scossa che possa dare di nuovo entusiasmo all’ambiente. Molto dipenderà dalla scelta del nuovo allenatore e dagli eventuali acquisti in sede di calciomercato.

Intervista a Piero Ausilio, da Gudmundsson a Zielinski, tutti gli intrecci di calciomercato tra Napoli e Inter

In tal senso, il Napoli si sta già portando avanti. In attesa della scelta del prossimo allenatore, De Laurentiis e i suoi collaboratori stanno già avendo i primi sondaggi di calciomercato. Come raccontato nei giorni scorsi da SpazioNapoli, tra i calciatori nel mirino degli azzurri c’è anche Albert Gudmundsson, per il quale c’è stato già un sondaggio con il Genoa. Il calciatore, autentica rivelazione in questo campionato di Serie A con ben 14 reti realizzate, fa gola anche ad altri club, su tutti Juventus e Inter. Inoltre proprio Gudmundsson, attraverso un’intervista concessa nelle scorse ore, ha rivelato di voler proseguire a giocare nel campionato italiano.

Come detto, quindi, anche l’Inter si è iscritta alla corsa all’attaccante islandese. A confermarlo è il direttore sportivo dei nerazzurri, Piero Ausilio, in un’intervista concessa al giornalista Fabrizio Biasin nel corso di una live su Instagram. Ecco quanto evidenziato:

Gudmundsson è un giocatore di qualità che piace all’Inter e soprattutto al Genoa. Piace anche ad altre squadre, noi in questo momento in quel reparto siamo a posto così. Abbiamo Arnautovic che è sotto contratto, dobbiamo fare delle valutazioni su Sanchez che anche se è sotto contratto non vuol dire che parta. C’è Carboni al Monza, Pio Esposito allo Spezia, Sebastiano Esposito, c’è Satriano. Dopo valuteremo tutto.

Insomma, all’Inter il giocatore piace, ma dovranno anche essere valutate le condizioni economiche e di spazio in rosa prima di affondare il colpo. Gli intrecci di mercato tra i nerazzurri e il Napoli, però, non si limitano solo a Gudmundsson. Non è un mistero, infatti, che Piotr Zielinski terminerà l’avventura con i partenopei il prossimo 30 giugno, liberandosi a parametro zero, proprio per poi trasferirsi all’Inter. Ausilio ha confermato come l’Inter abbia chiuso l’accordo con il centrocampista polacco del Napoli già lo scorso febbraio:

A febbraio iniziamo a parlare con i vari giocatori che si svincoleranno. Zielinski e Taremi li abbiamo presi proprio a febbraio, negli ultimi anni abbiamo colto varie opportunità. Le commissioni? Ci sono sia per i parametro zero che per coloro che acquisti. Le commissioni più alte ci sono per i trasferimenti più importanti.

L’Inter, in virtù dell’ultimo campionato praticamente dominato, partirà con i favori del pronostico anche per la prossima corsa scudetto. In sede di calciomercato, però, il Napoli potrà vantare maggiore forza economica e questo potrebbe risultare decisivo per il raggiungimento di alcuni obiettivi condivisi, come appunto Gudmundsson.