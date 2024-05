Calciomercato Napoli, colpo dal Real Madrid: annuncio dalla Spagna

Calciomercato Napoli, la dirigenza al lavoro per rinforzare la difesa, interessa un difensore del Real Madrid: la notizia dalla Spagna

Uno dei reparti nei quali il team scouting del Napoli è costretto ad operare con maggiore insistenza è senza dubbio la difesa. Il reparto arretrato ha incredibilmente accusato la cessione di Kim, che di fatto non è stato sostituito la scorsa estate. La scommessa Natan non ha dato i suoi frutti. Per gran parte della stagione gli azzurri hanno dovuto fare affidamento sulla coppia formata da Rrahmani e Juan Jesus, con Ostigard chiamato in causa in caso di assenze improvvise.

Dei quattro centrali, ad oggi, l’unico certo di un posto per la prossima stagione è Rrahmani, al quale però va affiancato un compagno di livello. Tra i nomi sbucati fuori nelle ultime settimane spicca quello di Alessandro Buongiorno. Su di lui non c’è solo il Napoli, ma è forte la concorrenza degli altri top club di Serie A.

È risaputo però che Cairo non fa sconti a nessuno, vende a caro prezzo i suoi talenti. Ecco quindi che non bisogna sottovalutare anche altri profili. L’ultimo nome viene dalla Spagna ed è un difensore del Real Madrid: si tratta di Rafa Marin.

Calciomercato Napoli, occhi su Rafa Marin: la notizia dalla Spagna

Ad alimentare i rumors di mercato è Revelo, noto portale spagnolo, secondo il quale il Napoli avrebbe messo nel mirino Rafa Marin. Il difensore di proprietà del Real Madrid quest’anno ha giocato in prestito all’Alaves. Per il classe 2002 quest’anno la bellezza di 32 presenze in Liga.

Nonostante la giovane età ha assunto un ruolo di rilevante importanza all’interno della difesa del club spagnolo. Ed è anche grazie alle sue ottime prestazioni in fase difensiva che l’Alaves ha ottenuto la decima posizione in classifica, centrando con largo anticipo l’obiettivo stagionale della salvezza.

Chi è Rafa Marin, il nuovo obiettivo per la difesa del Napoli

Marin non ha mai esordito con la prima squadra del Real Madrid, durante il corso della sua carriera ha perlopiù giocato nel Castilla, la miniera di talenti dei Blancos. Conta anche un buon numero di convocazioni nelle nazionali minori della Spagna. Alto oltre 1 metro e 90 fa della forza fisica la sua arma principale.

Il suo valore attuale, secondo il noto portale Transfermarkt.it si aggira attorno ai 5 milioni di euro. Staremo a vedere nelle prossime settimane se le voci di un possibile interesse del Napoli risulteranno veritiere.