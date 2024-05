Accostato al Napoli, il bomber esce allo scoperto: “Resto qui”

Tiene banco in casa Napoli il post Victor Osimhen, a quanto pare, però, tra i tanti nomi accostati uno si è chiamato fuori.

Arrivato nel 2020, Victor Osimhen si è reso protagonista di 4 stagioni intense. Il nigeriano non si è fatto mancare niente sotto l’ombra del Vesuvio: goal, infortuni, polemiche, ma soprattutto lo scudetto del 2023, in cui la sua firma è stata certamente indelebile.

L’ex Lille, dopo ben 4 campionati saluterà Napoli, sull’attaccante pende una clausola da 120 – 130 milioni, quella che permetterà ad Aurelio De Laurentiis di registrare la cessione più onerosa della storia del club azzurro. Premier League, PSG, pochi club potrebbero permettersi Osimhen, ma secondo i vari addetti ai lavori, qualcosa si sarebbe già mosso.

Sostituto di Osimhen: il Napoli perde un candidato, la scelta a sorpresa dell’attaccante

Sono tanti i nomi accostati al club partenopeo per il post Osimhen, già da queste settimane vista una separazione che sembra ormai appurata, al di là di qualsiasi ufficialità. Da Dovbyk al più caro Lukaku, passando per il “solito” David. Ci sarebbero tanti nomi sul taccuino del neo direttore sportivo Manna, già a pieno regime operativo nonostante il campionato non ancora terminato.

Tra questi, anche quello di Joshua Zirkzee. La stella olandese del Bologna, che ha messo a referto 11 goal e 5 assist nell’arco di questo campionato di Serie A, è uno dei pezzi pregiati dei felsinei che contro ogni pronostico si sono qualificati in Champions League. Sull’ex Bayern Monaco, ci sarebbero gli occhi di svariati top club, quelli di Serie A su tutti, ma a quanto pare, almeno stando alle dichiarazioni dello stesso bomber, dovranno attendere.

Intercettato dai microfoni di SKY Sport, Zirkzee ha così risposto in merito alla domanda riguardante il suo prossimo futuro e nello specifico, sul team con cui avrebbe affrontato la prossima Champions League:

“Con chi gioco la prossima Champions League? Per quanto ne so ad oggi con il Bologna. Non posso dire niente, per ora non sta succedendo molto in pratica, pensiamo a finire bene la stagione, poi andremo in vacanza e dopo si vedrà”.

Insomma, a detta di Zirkzee ad oggi non ci sarebbe stato nessun movimento o approccio di altri club nei suoi confronti, allo stesso tempo, però, l’attaccante ha specificato che nel post vacanze “Si vedrà”, come a voler lasciare quella minima porta aperta ad eventuali proposte. Per ora i tifosi felsinei possono dormire a sogni tranquilli, tra un mesetto chissà.