Kvara polemico sui social? Interazione a sorpresa per il georgiano – FOTO

Torna a far parlare di se Khvicha Kvaratskhelia, questa volta grazie a una ‘giocata’ social e non da campo. Frecciatina da parte del georgiano?

Il Napoli non riesce più a vincere, con la stagione 23/24 che si avvia verso una conclusione ancor più triste per gli ormai ex campioni d’Italia. Gli azzurri hanno infatti mancato l’appuntamento con la vittoria, utile ad oggi solo alla misera Conference League, anche sul terreno da gioco di Firenze, dove solo la splendida punizione di Kvaratskhelia è giunta ad evitare il peggio. Un gesto tecnico, quello del georgiano, arrivato a poche ore da alcune dichiarazioni pungenti sul proprio conto e abile a scacciare alcune uscite infelici da parte del presidente Aurelio De Laurentiis.

Le stesse uscite alla quale l’ex Dinamo Batumi potrebbe aver risposto ancora una volta, ottenendo l’appoggio sorprendente anche di un rivale di campo ma amico nella vita di tutti i giorni.

Kvaratskhelia polemico sui social, il post del georgiano

Una foto della sua esultanza sul terreno di gioco del Franchi, con tanto di mani alle orecchie per non sentire le critiche nei propri confronti. Questo il contenuto dell’ultimo post social di Khvicha Kvaratskhelia, pubblicato dal calciatore del Napoli circa un’ora fa sul proprio profilo Instagram. Il tutto, accompagnato da un’eloquente emoticon, ritraente un supereroe mascherato.

Una diapositiva, questa, che in molti hanno interpretato come risposta alle critiche da parte di Kvara, e non solo in direzione di quelle mosse da alcuni tifosi partenopei imbufaliti dopo il triste risvolto della stagione. In molti hanno infatti alluso al gesto delle mani alle orecchie come collegamento alle parole non proprio felici pronunciate dal presidente De Laurentiis, in occasione della conferenza di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro. “Il signor Kvaratskhelia non ha segnato per 8 mesi“, la risposta del patron alle incessanti domande dei giornalisti sul rinnovo del numero settantasette.

A ciò, il georgiano ha prontamente risposto sul campo, con l’ultima uscita social che potrebbe rappresentare un’ulteriore rivincita personale presa dallo stesso Kvara. Il tutto, ricevendo l’appoggio di un collega e amico a sorpresa.

Kvara polemico sui social? Leao gli dimostra il suo appoggio

A proposito di critiche, un altro calciatore appartenente alla nostra Serie A e spesso bersagliato da commenti ingiuriosi ha dimostrato il proprio appoggio a Kvaratskhelia. Trattasi di Rafael Leao, grande amico del georgiano nonostante la rivalità da campo, fortificata anche dalle opinioni dei tifosi. Emoticon del surfista e della stretta di mano: questo il messaggio del portoghese, tanto semplice quanto completo, per dimostrare il proprio appoggio al numero settantasette del Napoli.