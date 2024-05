Cessione a sorpresa per l’ex Napoli, ci guadagnano anche gli azzurri: la situazione

Il calciomercato del Napoli prende forma: non solo entrate, ma anche uscite, tra queste, anche operazioni “indirette”.

Archiviato il pareggio con la Fiorentina, che ha condannato il Napoli al decimo posto con l’annessa vittoria del Torino sul Milan, manca ora un’unica gara alla fine di questa nefasta stagione per il Napoli. A breve quindi avrà il via il momento della riprogrammazione, a partire dalle fondamenta.

Ci sarà innanzitutto un nuovo tecnico, primo ver nodo da sciogliere, con Antonio Conte e Gian Piero Gasperini gli indiziati principali a sedersi sulla panchina dei partenopei, poi si passerà al rettangolo verde. Saranno in tanti, probabilmente tantissimi i volti nuovi sotto l’ombra del Vesuvio, così come le probabili partenze.

Napoli, De Laurentiis esulta: nuovo incasso grazie all’ex attaccante

Victor Osimhen fornirà le basi necessarie ad operare. Il nuovo direttore sportivo Manna, infatti, non potrà contare sugli introiti della Champions League, ma la clausola rescissoria del nigeriano, fissata alla cifra monstre di 120 – 130 milioni, permetterà di avere man forte in sede di calciomercato.

Osimhen rappresenta l’addio certo, ma dopo le prestazioni degli ultimi mesi, almeno secondo gli addetti ai lavori, nessuno sarebbe certo di permanenza. Insomma, anche un top player come Kvaratskhelia potrebbe dire addio in caso di offerta irrinunciabile, nonostante l’intenzione iniziale della società di non privarsi di due pezzi da 90 nella stessa sessione. Secondo quanto riportato da The Athletic però, un altro attaccante permetterà al Napoli di registrare un nuovo incasso.

Si tratta del “Chucky” Lozano, campione d’Italia con il Napoli nel 2023, al PSV dalla scorsa estate, con cui si è laureato campione d’Olanda. Una avventura, quella del messicano in Olanda, giunta nuovamente e in maniera sorprendente al termine, almeno secondo quanto riportato da Tom Bogert, giornalista per il sopracitato The Athletic, secondo cui Lozano si accaserà al San Diego FC, nuova franchigia della MLS, nel 2025.

La neo società statunitense, avrebbe raggiunto un accordo con il giocatore per 6 milioni di dollari a stagione, sborsando 12 milioni per il suo cartellino. Un affare che in maniera indiretta interessa anche al Napoli, che al momento della cessione del “Chucky”, fissò nelle condizioni d’accordo con il PSV una percentuale sulla futura rivendita del giocatore. In pratica, se l’affare dovesse andare in porto, nelle casse societarie arriverebbero altri 1,8 milioni, una cifra di certo non clamorosa, ma che comunque rappresenta una buona notizia per il club di Aurelio De Laurentiis.