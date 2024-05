Napoli su Gudmundsson, piovono conferme: le ultimissime sulla trattativa

Si accende il mercato del Napoli, nonostante manchino poco meno di due mesi all’inizio della sessione estiva. Arrivano conferme sull’interessamento per il talento Gudmundsson del Genoa.

La Serie A sta per terminare, e il Napoli inizia a programmare il mercato in vista della prossima stagione. Il club di De Laurentiis è chiamato a cambiare totalmente la rotta intrapresa quest’anno, pronta in tal senso una rivoluzione societaria e tecnica. Gli azzurri sono crollati definitivamente dopo il pareggio per 1-1 in casa dell’Udinese, nel posticipo valido per la trentacinquesima giornata di campionato, con la squadra di mister Calzona che è stata incapace di proteggere l’ 1-0 maturato nella ripresa con il solito Osimhen.

In estate arriveranno diversi calciatori, per ridare linfa al progetto partenopeo. Nella giornata odierna arrivano conferme riguardo l’indiscrezione lanciata da Pasquale Giacometti per SpazioNapoli riguardo l’interessamento della dirigenza azzurra per Albert Gudmundsson del Genoa.

Napoli, interesse per Gudmundsson del Genoa, piace molto a Manna

Come vi abbiamo raccontato ieri e confermato in queste ore su X dal giornalista Matteo Moretto di Relevo, il talento ventiseienne allenato da Alberto Gilardino si è ripetuto dopo l’incredibile stagione in Serie B dello scorso anno, ed il Napoli sta valutando di affondare il colpo. Gli ex campioni d’Italia, oltre a dover ringiovanire la rosa, mirano ad aggiungere al proprio organico giocatori di maggior qualità, e il fantasista islandese rappresenta in quest’ottica una scelta coerente. Il talento del classe ’97 è particolarmente apprezzato dal futuro direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, che valuta con De Laurentiis l’offerta giusta da presentare al club di Alberto Zangrillo.

Sul giocatore c’è da segnalare anche il forte interesse di Cristiano Giuntoli, che per conto della Juventus ha già avviato i contatti con i rossoblù nelle scorse settimane, mentre l’Inter, che probabilmente rimane la scelta preferita dell’islandese, ha bisogno di fare cassa vendendo più di qualche elemento, prima di sferrare l’affondo decisivo. Anche in Premier League il calciatore del Grifone piace, ma ad oggi non c’è stata alcuna offerta ufficiale.

Dopo l’annata da 11 gol e 5 assist nel campionato cadetto, Albert Gudmundsson ha rubato l’occhio a tutta la Serie A. Il trequartista islandese, che nel corso della stagione è stato impiegato da Gilardino come seconda punta e all’occorrenza centravanti, ha realizzato sin qui 14 gol e 3 assist, trascinando il Genoa con delle giocate da capogiro e incantando il pubblico di Marassi, che da tempo non vedeva transitare per la Liguria un talento del genere. Al momento, il Napoli si è fatto avanti per un semplice sondaggio, anche perché tiene banco la questione allenatore, ma di sicuro Gudmundsson piace, e non poco.